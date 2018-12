18:42 Uhr

A96: Auffahrunfall im abendlichen Berufsverkehr

Auf der A96 hat sich am Montagabend bei Windach ein Auffahrunfall ereignet.

Nicht nur am Montagmorgen ging es auf der A96 eng zu. Auch am Abend mussten Pendler Geduld mitbringen. Bei Windach krachte es.

Von Dominic Wimmer

Am Montagabend hat sich auf der A96 bei Windach ein Auffahrunfall ereignet. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr in Fahrtrichtung Lindau, wie die Verkehrspolizei (VPI) Fürstenfeldbruck mitteilte. Auf der linken Spur waren drei Autos an dem Zusammenstoß beteiligt. Dabei wurde eine Person verletzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn nur einspurig befahrbar. Es staute sich zum Teil bis zur Anschlussstelle Greifenberg zurück.

