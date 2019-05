00:32 Uhr

A96: Auto kracht in fahrenden Sattelzug

Auf der A96 hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer fuhr in das Heck eines Sattelzugs.

Ein Mann wird bei Landsberg lebensgefährlich verletzt. Staus bis zum Vormittag

Schwerer Verkehrsunfall auf der A96 bei Landsberg. Am Freitagmorgen ist ein 31 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er krachte mit seinem Auto unter einen Sattelzug. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lindau bis in den Vormittag hinein komplett gesperrt. Das hatte massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Auch auf der B17 gab es massiven Rückstau.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, war der 31-jährige Oberallgäuer gegen 4.30 Uhr auf der A96 in Richtung Lin-dau unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf einen Lastwagen auf – und das mit „erheblicher Geschwindigkeit“, so die Polizei. Der Wagen des Mannes habe sich dabei unter den Lkw geschoben und wurde mitgeschleift. Der Lastwagenfahrer hatte den Aufprall nach Angaben der Polizei wohl nicht sofort gemerkt. Andere Autofahrer machten ihn darauf aufmerksam und hielten das Fahrzeug an.

Der 31-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus in München gebracht. Die Autobahn war in Richtung Lindau stundenlang gesperrt und wurde erst gegen 10 Uhr wieder freigegeben. Die Gründe für die lange Sperrung waren laut Polizei die komplizierte Bergung und die Arbeit der Gutachter, die die Unfallstelle untersuchten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30000 Euro. (lt)

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall auf der A96 beobachtet haben. Die Verkehrspolizeiinspektion in Fürstenfeldbruck nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 089/891180 entgegen.

Themen Folgen