vor 39 Min.

A96: Mehrere Unfälle sorgen für Behinderungen

Auf der A96 haben sich am Mittwochvormittag mehrere Unfälle ereignet.

Auf der A96 gibt es am Mittwochvormittag zwischen Schöffelding und Landsberg-Ost massive Behinderungen. Mehrere Unfälle sind der Grund.

Von Dominic Wimmer

Auf der A96 haben sich am Mittwochvormittag mehrere Unfälle ereignet. In Fahrtrichtung Lindau krachte es zwischen Schöffelding und Landsberg-Ost. In diesen Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall. Zwischenzeitlich musste die Autobahn für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Die Behinderungen reichten bis zur Anschlussstelle Greifenberg zurück.

Nähere Informationen liegen uns derzeit noch nicht vor.

