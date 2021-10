Illegales Autorennen auf A96: Roter Porsche und gelber Lamborghini gesucht

Zwei Autofahrer haben sich am Samstag ein Rennen auf der A96 in Richtung Lindau geliefert und Verkehrsteilnehmer bedrängt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe.

Die Polizei sucht zwei Teilnehmer eines illegalen Autorennens auf der A96 in Richtung Lindau. Ein roter Porsche 911 und ein gelber Lamborghini mit schweizerischem Kennzeichen hatten sich laut Polizei am Samstag gegen 18.20 Uhr ein Rennen zwischen Gilching und Inning am Ammersee geliefert.

Illegales Autorennen auf A96: Polizei sucht roten Porsche und gelben Lamborghini

Dabei sollen sie wiederholt anderen Verkehrsteilnehmern sehr dicht aufgefahren sein, um sie zum Spurwechsel zu drängen. „Wenn sie dieses Ziel nicht erreichten, wurde kurzerhand rechts überholt.“

Weiter schilderte die Polizei: „Untermalt wurde die Szenerie durch das martialische Röhren von illegalen Klappenauspuffanlagen.“ In Inning am Ammersee hätten sie die Autobahn verlassen und seien über Landstraßen geflüchtet.

Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck ermittelt jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Lesen Sie dazu auch