29.04.2019

Ab 1. Mai wird im Landsberger Inselbad asiatisch gekocht

Plus Pünktlich zum 1. Mai startet die neue Saison im Landsberger Inselbad. Was der neue Kioskpächter Tom Fey auf die Speisekarte bringen will.

Von Stephanie Millonig

Die Kaffeemaschine wird überholt und die Kühlschränke und Theken müssen noch gefüllt werden: Mit dem Saisonstart des Landsberger Inselbads am 1. Mai geht es auch im Kiosk los. Neuer Pächter ist Tom Fey, der bis vor Kurzem die Windachsee-Alm am Windachspeicher betrieben hat. Zwölf Jahre sei er dort gewesen, erzählt der 62-Jährige. Davor war er fünf Jahre in der Waldwirtschaft in Sandau und Ende der 1990er-Jahre im Fuchsbau in Pitzling. Im Landsberger Stadtteil wohnt Tom Fey auch.

Durchgehend übers ganze Jahr wollte Thomas Fey nicht mehr arbeiten, also gab er die Windachsee- Alm auf und bewarb sich für den Kiosk im Inselbad. Ein Bekannter hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ein neuer Pächter für diese Saisongastronomie gesucht wird. Gastronomie gehört schon lange zum Leben von Tom Fey: Aufgewachsen im Schwarzwald, hatte er dort gemeinsam mit dem Bruder ein Lokal, das der Bruder mittlerweile alleine weiterführt. Eine weitere Leidenschaft ist sein Interesse an Reisen, vor allem nach Asien. Seit 20 Jahren kocht er auch Thailändisch und verbringt die Winter in Thailand, wie er erzählt. Viele Jahre betrieb Tom Fey die Windachsee-Alm Davon werden auch die Landsberger Badegäste profitieren. Neben Klassikern wie Pommes, Currywurst oder Wurstsalat wird es beispielsweise auch eine Thai-Nudelbox geben oder die Suppe Tom Kha Gai. Die Windachsee-Alm ist zwar auch mit einem Freizeitgelände verbunden, es handelte sich aber um ein Restaurant, das auch viele Nichtbadende besuchten. Mit dem Inselbadkiosk betritt Tom Fey jetzt Neuland. Zwar ist die Küche so ausgestattet, dass richtig gekocht werden kann, Fey geht davon aus, dass er aber keine Gerichte ausgeben kann, deren Vorbereitung zu kompliziert ist. „Wenn 300 Leute anstehen, kann man kein Schnitzel frisch braten.“ Also werden es einfache Gerichte sein wie Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat oder Gulaschsuppe, die sich vorbereiten lassen. Vielleicht kommt auch mal Flammkuchen auf den Tisch beziehungsweise die Selbstbedienungstheke. Es soll zwei Tagesgerichte geben – ein deutsches und ein thailändisches. Für die Schüler soll es etwas zum Mitnehmen geben Denn Tom Fey will nicht nur die Badegäste erreichen, sondern auch Schüler, die sich mal eine Nudelbox holen oder Geschäftsleute, die mittags eine Kleinigkeit zu sich nehmen wollen. Denn die Terrasse des Inselbadgebäudes bietet einen grandiosen Blick auf Lechwehr und Altstadt. Innen dominiert der schlichte Charme einer Badeanstalt aus den 1970er-Jahren, der bei manchem Gast Kindheitserinnerungen wecken dürfte. Fey will vielleicht noch ein paar Pflanzen aufstellen und ansonsten die Situation auf sich zukommen lassen. Anfangs will Fey von 8 bis 20 Uhr Speisen anbieten und beobachten, was geht, um ein Gefühl zu bekommen. Ob er Themenabende machen wird – auch das ist noch offen. Zum Poetry Slam wird es natürlich auch Bewirtung geben. Selbst einen Sprung ins Sportbecken oder in den Lech wird Tom Fey wohl nicht so schnell wagen: „Ich war auch kein einziges Mal im Windachspeicher“, erzählt er. Ins Meer gehe er bei seinen Asienreisen dagegen gerne. „Aber das ist ein anderes Feeling.“ Lesen Sie auch: Inselbad: Wann beginnt die groß angelegte Sanierung?

