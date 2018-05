vor 20 Min.

Ab Herbst können im Lechtalbad mehr Leute schwitzen

Die Erweiterung im Lechtalbad hat begonnen. Für acht Wochen muss die Sauna geschlossen werden

Von Stephanie Millonig

Vom Parkplatz des Kauferinger Lechtalbads trennt ein Bauzaun die Baustelle ab. Dahinter, westlich angrenzend an das Eingangsfoyer des Bades dröhnen die Motoren der Maschinen: Mehrere Mitarbeiter der Firma Glass aus Mindelheim sind damit beschäftigt das Streifenfundament für einen neuen Umkleidetrakt zu legen. Aber nicht nur das ist neu: Die Saunalandschaft wird erweitert.

Anfang Mai sei mit den Bauarbeiten begonnen worden, berichtet der Bäderverantwortliche des Landkreises, Thomas Zeck. Der neue Ziegelbau für Umkleiden und Sanitärräume soll den Besuchern mehr Raum geben. Die Besucher können künftig schon direkt vom Foyer aus in die Saune gelangen. Der Anschluss an den bestehenden Saunatrakt erfolgt im Bereich der bestehenden Umkleiden. Dort sind laut Zeck künftig ein neuer Ruheraum und ein großzügigerer Bereich für die Ablage der Taschen der Besucher vorgesehen.

Im Frühherbst ist die Sauna für mehrere Wochen dicht

Noch nicht begonnen worden ist mit dem Bau der zweiten Sauna im Außenbereich. Sie ist dort geplant, wo im Augenblick eine Art Podest im Westen der Liegefläche vorhanden ist. Polier Gerhard Uhrmann erläutert, dass so weit wie möglich bei laufendem Saunabetrieb gearbeitet wird.

Die Zufahrt zu den Tennisanlagen sei immer gewährleistet. Wenn, dann gebe es höchstens kurzzeitige Behinderungen. Der neue Sanitärbereich bekommt ein Flachdach mit Rollkies und der Lüftungsanlage darauf, wie Uhrmann erläutert. „Sind da im Gang keine Gullys geplant?“, fragt Zeck und diskutiert mit Uhrmann, ob diese noch angelegt werden können. Sie können, schließlich ist man noch in der frühen Bauphase, und diese Nachbesserung will Zeck gleich mit der Architektin abklären. Fertig werden soll die Saunaerweiterung bis Ende Oktober. Der Saunabetrieb wird voraussichtlich im August oder September für etwa acht Wochen eingestellt werden, wie Zeck sagt. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben. Bisher kann der Kostenrahmen von 2,4 Millionen Euro laut Zeck eingehalten werden.

An den Öffnungszeiten ändert sich nichts

Bei mittlerweile 60.000 Besuchern sei eine Erweiterung nötig geworden, der letzte große Umbau sei in diesem Bereich 2010 gewesen. „Wir bekommen jetzt eine Aufgusssauna für 60 bis 70 Personen und können dann ein breiteres Angebot an Aufgüssen und auch Temperaturen in den verschiedenen Saunen anbieten.“ Bisher gibt es zwei heiße Saunen mit bis zu 90 Grad, eine vergleichsweise milde Sauna mit etwa 60 Grad und ein Dampfbad. Während die bisherigen Saunen über den selbst produzierten Strom aus einem Blockheizkraftwerk beheizt werden, soll die neue Sauna einen Gasofen bekommen, was laut Zeck günstiger ist. Es gebe auch Überlegungen, die bestehenden Saunen umzurüsten.

Die Öffnungszeiten bleiben bei 8 bis 23 Uhr, donnerstags ist - außer an Feiertagen - Damensauna.

