00:32 Uhr

Ab in den Müllsack

Stadträte und Bürger sammeln Abfall in der Landsberger Innenstadt ein

Zum „World Cleanup Day“ haben die Stadtratsfraktionen der Grünen und der SPD am Samstag eine Müllsammelaktion in der Landsberger Innenstadt organisiert. Gemeinsam wurden achtlos weggeworfener Abfall, Plastikmüll und Zigarettenkippen eingesammelt. Mit der Aktion sollte auch das Projekt „Cleanup LL“ unterstützt werden, das regelmäßig Müllsammelaktionen im Stadtgebiet veranstaltet.

„Wir wollen das Bewusstsein stärken, dass auch viele kleine Beiträge Einzelner einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten können“, sagte Stadträtin Christina Roidl (SPD). Ausgerüstet mit Handschuhen, Greifzange und Müllsack hätten die rund 15 Teilnehmer an die fünf Kilogramm Müll eingesammelt, darunter vor allem Zigarettenkippen. Insgesamt sei in er Innenstadt aber eher wenig Müll angefallen. Das liege auch an der Arbeit des Bauhofs, dessen Mitarbeiter jährlich, an allen sieben Tagen der Woche, 13000 Arbeitsstunden für die Stadtreinigung aufwenden, so Roidl. Für Personal- und Maschineneinsatz investiere die Stadt im Jahr rund 700000 Euro. (wu)

