Abgase eingeatmet: Vater und Sohn haben Glück im Unglück

Ein Vater und sein Sohn arbeiten mit einem Gabelstapler in einer Garage in Untermühlhausen. Da kippt der Sohn plötzlich um.

Von Thomas Wunder

Glück im Unglück hatten ein 34-Jähriger und sein 63 Jahre alter Vater, die am Freitagvormittag bei Arbeiten in einer Garage in Untermühlhausen lebensgefährliche Abgase eingeatmet haben.

Wie die Polizei meldet, waren die beiden Männer bei Arbeiten in der Garage in der Bergstraße mit einem gasbetriebenen Gabelstapler unterwegs. Durch die Abgase in der abgedichteten Garage wurde dem Sohn schwindlig und er verlor das Bewusstsein. Der Vater entdeckte seinen Sohn noch rechtzeitig und konnte ihn aus der Garage ziehen. Danach ging auch er zu Boden.

Der Vater verständigt den Rettungsdienst

Der 63-Jährige schaffte es aber noch, den Rettungsdienst zu verständigen. Beide wurden zur Beobachtung und mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Klinikum Landsberg gebracht.

