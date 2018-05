vor 20 Min.

Abgelehnte Asylbewerber: Das Ziel ist eine Rückkehr in Würde

Wer nicht bleiben darf, kann sich ab sofort am Landratsamt beraten lassen. Wie viele abgelehnte Asylbewerber derzeit im Landkreis Landsberg leben.

Von Gerald Modlinger

Die Zentrale Rückkehrberatung Südbayern (ZRB) hält jetzt für Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in Deutschland immer mittwochs von 10 bis 15 Uhr eine Außensprechstunde in Landsberg ab. Die ZRB ist seit dem Jahr 2004 eine Fachstelle, die Flüchtlinge, Asylbewerber und Drittstaatenangehörige, die mit dem Gedanken spielen, freiwillig und dauerhaft in ihr Heimatland auszureisen, unterstützt. Die ZRB steht, wie es in einer Mitteilung heißt, für eine „Rückkehr in Würde“ und berät ergebnisoffen. Das Ziel der ZRB ist es durch Beratung, „materielle Hilfe und den Aufbau von Hilfsstrukturen im Herkunftsland eine Reintegration zu unterstützen und menschenwürdig zu gestalten“.

Ab sofort können Termine für die Außensprechstunde vereinbart werden. Ansprechpartnerin ist Sonja Förg (Telefon 0821/508-2842 oder 0171/9756102, E-Mail s.foerg@zrb-suedbayern.de). Die Außensprechstunde findet in den Räumlichkeiten des Roten Kreuzes in Landsberg statt.

Die meisten klagen gegen den Bescheid

Die ZRB bildet eine Kooperationsgemeinschaft von Wohlfahrtsverbänden wie dem Roten Kreuz, der Caritas, dem Diakonischen Werk mit der Regierung von Schwaben. Das Projekt wird über den Asyl-Migrations-Integrationsfonds (AMIF), den Freistaat Bayern und aus Eigenmitteln der beteiligten Wohlfahrtsverbände finanziert. Nach den Angaben des Landratsamts leben rund 400 durch Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge abgelehnte Asylbewerber im Landkreis. Der Bamf-Bescheid ist mit der Aufforderung verbunden, das Land innerhalb einer Woche beziehungsweise innerhalb eines Monats zu verlassen.

Dagegen steht der Klageweg zum Verwaltungsgericht offen. Die meisten der abgelehnten Asylbewerber befinden sich noch im Klageverfahren, das sich meist deutlich über ein Jahr hinzieht, so das Landratsamt weiter. Die meisten abgelehnten Asylbewerber kommen aus Nigeria, dem Irak und aus Afghanistan. Erst nach Abschluss des Klageverfahrens (falls das Gericht die Entscheidung des Bamf stützt), leitet die Asylbehörde aufenthaltsbeendete Maßnahmen ein.

