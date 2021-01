16:04 Uhr

Abholzaktion an Staustufe in Landsberg: Das sagt der Auftraggeber

An einer Zufahrtsstraße nahe der Staustufe 15 in Landsberg wurden mehrere Bäume abgeholzt.

Plus Eine Abholzaktion an einer Zufahrtsstraße nahe der Landsberger Staustufe 15 sorgt für Irritationen. Nun äußert sich der verantwortliche Energieversorger Uniper dazu.

Von Dominik Stenzel

Eine Abholzaktion an einer Zufahrtsstraße der Staustufe 15 in Landsberg hat in der vergangenen Woche für Irritationen gesorgt. Nun meldet sich der dafür verantwortliche Energieversorger Uniper zu Wort.

„Der seinerzeit per Foto dokumentierte Stand des Zurückschneidens der Büsche stellt nur ein Zwischenstadium dar“, teilt Carsten Gollum, Leiter der Kraftwerksgruppe Lech, auf LT-Nachfrage mit. „Die Arbeiten werden bis Ende April fachgerecht beendet.“

Feines Schnittgut soll Bodenkultur verbessern

Die Abholzung diene der Verkehrssicherheit, und sorge für die ungehinderte Nutzung des Weges: „In einem ersten Arbeitsschritt wurden von dem von uns beauftragen Fachbetrieb die Büsche im betreffenden Abschnitt mit einer maschinellen Fräse bearbeitet. Danach wurde die Straße vom groben Schnittgut befreit“, so Gollum.

In ausgewählten Bereichen sei feines Schnittgut vor Ort verblieben, um einen Beitrag zur Verbesserung der Bodenkultur zu erreichen. Der finale Arbeitsschritt des Rückschnitts soll aufgrund der Feiertage bis Ende Januar durchgeführt werden.

