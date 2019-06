vor 39 Min.

Abifeier am IKG in Landsberg: Das Mathe-Abi wirkt nach

Was Fehltage mit dem Notenschnitt zu tun haben. Auch bei der Abschlussfeier am IKG in Landsberg wird noch mal gerechnet.

Von Romi Löbhard

Ziffern und Zahlen, Fakten und Wahrscheinlichkeiten: Der Einfluss des schweren Mathe-Abiturs 2019 war bei der Abiturentlassfeier des Ignaz-Kögler-Gymnasiums allgegenwärtig. Absolventensprecher, Oberstufenkoordinator, Schulleiterin, Landrat – in allen Ansprachen war es irgendwo versteckt.

Marie Behles, die mit Tim Tepe die Absolvia am Rednerpult vertrat, trug als erstes eine Aufgabe vor. „Haben Sie es verstanden? Wir auch nicht.“ Und schon hier wurde deutlich, woran es wirklich krankte und was Axel Flörke in seiner Ansprache so formulierte: „Schüler haben Probleme, Texte zu verstehen.“ Doch zurück zu Marie Behles und Tim Tepe.

Humorvoll und frech

Da standen zwei, im Umgang mit Mikro und Zuhörern sichere junge Erwachsene auf der Bühne im Sportzentrum und blickten humorvoll, zuweilen auch frech noch einmal zurück auf die zu Ende gehende Zeit am IKG. Sie seien schon ein verrückter Haufen gewesen, dem ein Kuchenverkauf missglückt sei, der es aber schaffte, einen Polizeieinsatz zu verursachen – wildgewordene pubertierende Jugendliche eben. „Wie haben das die Lehrer nur all die Jahre durchgehalten?“

Für die Schüler habe es Höhen und Tiefen gegeben, „die Höhen haben deutlich überwogen“. Was jetzt gemacht wird? Studium, Findungsjahr, reisen, arbeiten, auf Hartz IV warten? „Don’t worry“ meinten die beiden Sprecher fröhlich und ließen so die Zukunft offen.

Es gab 2006 Fehltage

„Brav, solide, ein wenig schüchtern“, das sei sein erster Eindruck gewesen von dieser Oberstufe, die er als Koordinator begleitete. Die Vorstellung musste Axel Flörke ziemlich schnell revidieren. Von all den negativen Eindrücken pickte er eine heraus: Fehltage und Nachweise dafür – wie sind sie in den Griff zu bekommen? Gar nicht ist das Fazit des Pädagogen. Namen von „Kranken“ aushängen, Verweise verteilen und damit Entrüstungsstürme auslösen? 2006 Fehltage hat der Oberstufenkoordinator in den vergangenen eineinhalb Jahren gezählt, „das sind 17,7 Tage pro Person“.

Dass sich der Notenschnitt linear zu den Fehltagen verändert, dafür hatte Flörke Beispiele. Zwei Schüler mit jeweils einem Fehltag: Abinote 1,0 und 1,2 – dagegen stehen 28 und 29 Fehltage: Note 3,0 und 3,1. Begeistert äußerte sich Flörke über das vielfältige, auch außerschulische Engagement der Abiturienten.

Den Augenblick festhalten

„An Tagen wie diesen...“ Schulleiterin Ursula Triller blieb nicht lang am Text des Tote-Hosen-Songs. Die Ewigkeit des wenn auch schönen Augenblicks festhalten zu wollen, wie darin gesungen wird, bedeute Stillstand. Heute dürfe gefeiert werden, „heute seid ihr Königinnen und Könige“. Aber dann heiße es, die Grenzen des Wissenskreises auszuweiten. Das sei nicht immer spaßig, vielmehr ordentlich anstrengend. Es müssten sich zuweilen auch Dinge angeeignet werden, deren Sinn sich erst viel später erschließt: „Wissen braucht Zeit“.

Landrat Thomas Eichinger ließ ebenfalls rechnen und tischte Wahrscheinlichkeit/Stochastik auf. Oder war es ein Test, wie weit es mit dem Textverständnis her ist? Er zeigte auf, wie wichtig es ist, viel zu lernen. Die Absolventen müssten schon bald Verantwortung übernehmen. Das berge die große Chance, es noch besser zu machen als die Vorgänger. Er appellierte an die Schulabgänger, Verantwortung auch in der Politik zu übernehmen. „Die Politik hat Einfluss auf unser Leben, Sie können sie mitgestalten.“

Themen Folgen