vor 18 Min.

Abitur in der Waldorfschule: Die Welt ist eine Bühne

Im 100. Jubiläumsjahr von Waldorf werden in Landsberg 18 Absolventen verabschiedet. Von Strapazen und einem guten Ende.

Von Thomas Metschl

Wie lange erinnern sich Absolventen wohl an die Strapazen ihrer Abschlussprüfung? Diese Frage stellte sich die betreuende Klassenlehrerin Susanne Maier bei der Abiturfeier an der Waldorfschule. Ihr beruhigendes Ergebnis nach ein wenig Recherche: Man erinnert sich nur an die Höhepunkte und das gute Ende. Und das trifft auch auf die 18 Schülerinnen und Schüler der 13. Klasse zu. Schließlich haben alle nach einem anstrengenden Jahr das Abitur in der Tasche.

Mal faszinierend, mal undurchschaubar

Frei nach dem Shakespeares Zitat „Die Welt ist eine Bühne“ erinnerte sie sich an den ersten Schultag der Abschlussklasse, der ebenfalls wie die Abiturfeier auf der Bühne im Saal der Schule stattfand. „Euch steht die Welt offen mit Faszinierendem, aber auch mit Undurchschaubarkeiten“, sagte Maier. Sie wünschte ihren Schülern, dass etwas Wunderbares auf sie wartet.

„Ihr habt euch bewiesen, wir Eltern sind stolz auf euch.“ So klar begann Friederike Seiffert als Vertreterin der Eltern ihre Rede. Dabei fand sie nicht nur lobende, sondern auch nachdenkliche Worte. Ob es wohl wirklich richtig war, den Kindern solche Strapazen anzutun, nur um einen staatlichen Abschluss zu erreichen? Mit Blick in die Zukunft und auf das 100. Jubiläum von Waldorf wünsche sie sich auch mehr Selbstbewusstsein für den Waldorfabschluss.

Der Erfolgsfaktor Frühstück

Einen humorvollen Rückblick auf das letzte Schuljahr gaben die Abiturienten Sebastian Lang und Tillmann Seiffert. Anfangs noch motiviert, waren sie irgendwann verloren in einem Chaos von Zetteln. Da hätten auch ausschweifende Markierungen mit Textmarkern nichts geholfen. Ihr besonderer Dank galt den Lehrern für ihr Engagement. Den Eltern dankten sie für die Begleitung und „das gute Frühstück vor jeder Prüfung“.

Nach der Zeugnisübergabe bekamen die Lehrer persönliche Geschenke und einen tosenden Applaus. Für einen berührenden musikalischen Schlusspunkt sorgte Musiklehrer Wolfgang Ismaier mit dem Oberstufenchor. Anders als gewohnt hatten sie ein Potpourri an Liedern aus den vergangenen Chorjahren wie „Don’t stop me now“ oder „What a wonderful world“ einstudiert. Die Rührung und Freude darüber war einigen Absolventen deutlich anzusehen.

