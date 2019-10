Absage in Dießen: Wer hat Angst vor Lisa Fitz?

Der Dießener Marktgemeinderat lehnt einen Auftritt der Liedermacherin ab.

Was wäre, wenn am 15. März 2020 nicht Kommunalwahl wäre? Ein Auftritt von Lisa Fitz in der Dießener Mehrzweckhalle wäre wohl nicht zum Politikum geworden. Andererseits stellt sich die Frage, ob die Dießener SPD auf die Idee gekommen wäre, dort am 10. März 2020 einen Kabarettabend mit Lisa Fitz veranstalten zu wollen. Klar sein dürfte aber, für keine der beiden Seiten im Dießener Gemeinderat geht es allein um die Frage, ob einer einmal stattfindenden künstlerischen Darbietung oder dem wöchentlichen Training einer Gruppe Sportler der Vorzug zu geben ist.

Sportler können auf ein Training verzichten

Versucht man den Streitfall einmal möglichst neutral zu betrachten (was immer schwierig ist, auch für Menschen, die nicht Gemeinderatsmitglied in Dießen sind), darf man zwei Dinge festhalten: Es dürfte für Sportler schon mal verkraftbar sein, auf eine winterliche Trainingseinheit zu verzichten, weil sich vielleicht eine größere Zahl von Menschen am Auftritt einer bekannten Künstlerin erfreuen will. Und andererseits braucht sich die politische Konkurrenz der Dießener SPD vor Lisa Fitz nicht zu fürchten: Wie die SPD bei der Gemeinderatswahl abschneidet und ob Hanni Baur die nächste Bürgermeisterin von Dießen wird, dürfte weniger an Lisa Fitz liegen, sondern vielmehr an Hanni Baur und ihren Genossen.

