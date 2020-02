Abschied und Neubeginn im Kloster St. Josef in Dießen

Plus Nach 166 Jahren haben die Dominikanerinnen das Dießener Kloster St. Josef verlassen. Jetzt zieht dort eine katholische Frauengemeinschaft ein, die ihren Ursprung in Spanien hat.

Nach dem Weggang der Barmherzigen Schwestern vor sechs Jahren geht in Dießen eine weitere lange klösterliche Tradition zu Ende: Bereits vor einigen Wochen hat die letzte Schwester das Dominikanerinnenkloster St. Josef verlassen und ist ins Mutterhaus in Neustadt am Main gezogen. Am Sonntag, 8. März, wird Schwester Dagmar Fasel noch einmal mit einer Mitschwester nach Dießen kommen – zu einer offiziellen Verabschiedung der Dominikanerinnen, die 166 Jahre lang in Dießen gewirkt haben.

Die Ordensschwestern gründeten eine Schule

Die Mädchenrealschule war dabei ein Schwerpunkt der Arbeit der Dominikanerinnen in den vergangenen Jahrzehnten. Aus Altersgründen haben sich die Schwestern nun endgültig in ihr Mutterhaus in Unterfranken zurückgezogen. Die Pfarreiengemeinschaft Dießen will die Dominikanerinnen mit einem Dankgottesdienst und anschließendem Stehempfang am 8. März um 10 Uhr in St. Stephan (Traidtcasten) aus Dießen verabschieden, kündigt Pfarrer Josef Kirchensteiner an. Man sei „dankbar für ihr gutes Werk in mehr als eineinhalb Jahrhunderten“, erklärt Kirchensteiner dazu.

Das Kloster der Dominikanerinnen befand sich ursprünglich im Klosterhof des früheren Augustiner-Chorherrenstifts. Im Zuge des Ausbaus der Mädchenrealschule errichteten die Schwestern auf einer Wiese zwischen dem Klosterhof und der Rotter Straße ein neues Kloster, das 1993 bezogen wurde.

Dieses wurde laut Kirchensteiner nun vom Säkularinstitut „Cruzadas de Santa Maria“ erworben. Diese religiöse Frauengemeinschaft wurde 1971 in Spanien gegründet und untersteht direkt dem Papst in Rom. Drei Frauen dieser Gemeinschaft leben nun im Kloster St. Josef. Eine davon ist Maria Lang. Auf Nachfrage sagte sie, man wolle das Kloster für Aktivitäten für Familien und Jugendliche nutzen, die Glauben in der Gemeinschaft erleben wollen.

Die neue Gemeinschaft lebt weltlich

Die Mitglieder der Cruzadas de Santa Maria wollen ein gottgeweihtes Leben inmitten der Welt führen. Sie tragen kein besonderes Erkennungszeichen, versuchen jedoch durch ihr Leben die Schönheit des Glaubens zu bezeugen, sagt Lang. Die Mitglieder leben in kleinen Gemeinschaften und gehen ganz gewöhnlich ihrem Berufsleben nach. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Erziehungs- und Bildungswesen, weshalb auch die Berufsgruppe der Erzieher und Lehrer stark vertreten ist. Die Angebotspalette umfasst Exerzitien, Einkehrtage, Gottesdienste, Zeltlager und Freizeiten besonders für Jugendliche, junge Familien und Paare. Maria Lang sagt, sie selbst sei Mitarbeiterin an einer Universität, die beiden anderen Mitglieder des Instituts arbeiteten in einem Kindergarten und als Lehrerin an einer Sonderschule.

Offiziell in Dießen eingeführt wird diese neue Gemeinschaft am Sonntag, 22. März, ab 10 Uhr im Marienmünster. Dazu wird auch der Apostolische Nuntius, der Stellvertreter des Papstes in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic erwartet.

Die Dominikanerinnen waren 166 Jahre in Dießen tätig. Sie kamen in die Marktgemeinde, um Unterricht in der Mädchenschule zu geben. 1895 eröffneten die Schwestern den ersten Kindergarten in Dießen. Im gleichen Jahr wurde St. Josef ein selbstständiges Kloster. Ein Mädcheninternat, eine gewerbliche Fortbildungsschule (Näh- und Haushaltungsschule) und eine Paramentenwerkstatt waren weitere Einrichtungen der Dominikanerinnen, die bis in die 1980er-Jahre auch in Utting ein Filialkloster hatten.

Bis zum Jahr 2003 wurde die Schule betrieben

1950 errichteten die Schwestern die Mädchenrealschule in Dießen, deren Träger sie bis 2003 waren, als sie die Schule dem Schulwerk der Diözese Augsburg übergaben. Bis 2008 leitete Schwester Gabriele Wolf noch die Mädchenrealschule.

In den vergangenen Jahren ging die Zahl der Schwestern immer weiter zurück. Vor einem Jahr seien es noch acht oder neun gewesen, berichtet Pfarrer Kirchensteiner. Ende 2019 verließ Schwester Dagmar Fasel als Letzte das Kloster. Sie ging nach Neustadt am Main ins Mutterhaus der Fränkischen Provinz der Dominikanerinnen der Heiligen Katharina von Siena von Oakford/Natal, wie der volle Name der Dominikanerinnen-Kongregation lautet, die 1889 als Missionsorden in Südafrika gegründet wurde.

