vor 55 Min.

Abschied vom Flügel

Ein Rathauskonzert ganz außer der Reihe

Von Hertha Grabmaier

Als Rathauskonzert außer der Reihe und etwas ganz Besonderes war es angekündigt – und gleich zu Beginn gab es vom Vorsitzenden des Fördervereins Axel Flörke den überraschenden Paukenschlag für viele Besucher im Rathaussaal. Er sei bestellt und werde in circa zwei Wochen geliefert, der Steinway D-Konzertflügel aus dem Gasteig, wo ihn bereits einige berühmte Pianisten bespielt haben. „Das Geld ist zwar noch nicht ganz zusammen, aber der Markt ist knapp, also mussten wir uns schnell entscheiden und wir haben zugegriffen“, verkündete ein freudestrahlender Axel Flörke.

Bereits am Sonntag, 30. Dezember, um 11 Uhr ist ein Konzert für alle Sponsoren vorgesehen und Kulturförderpreisträger Markus Philipper wird den neuen Rathausflügel anspielen. Nun entlockte die international gefragte Solistin und Kammermusikerin Tomoko Nishikawa dem alten Flügel zum Abschied noch einmal alles. Die beiden künstlerischen Leiter der Rathauskonzerte, Franz Lichtenstern und Christoph Hartmann, konnten für das „gemeinsame Konzert für den Flügel“ neben Tomoko Nishikawa, gagenfrei auch Tilbert Weigel vom Bayreuther Festspielorchester gewinnen, der mit einer neuen Bratsche des Landsberger Geigenbaumeisters Martin Schleske ebenfalls eine großartige Solopremiere hatte.

Raritäten aus der frühen Romantik wie die Sonate für Klavier und Englisch Horn des italienischen Komponisten Carlo Yvon, selbst ein gefeierter Oboist der Mailänder Skala, erforderte von Christoph Hartmann flinke Finger und einen langen Atem. In den atemberaubenden Klavierpassagen zeigte auch Tomoko Nishikawa sensationelle Fingerfertigkeit. Etwas populärer wurde es mit der E-moll-Sonate op. 38 für Violoncello und Klavier, zu der Franz Lichtenstern eine kleine Anekdote erzählte. Als der 29-jährige Brahms seine Komposition übermäßig laut am Klavier spielte und der miserable Cellist sich am Ende auch noch beschwerte, weil er nicht zu hören war, soll Brahms erwidert haben: „Seien Sie doch froh“. Mit dem vielfach ausgezeichneten Cellisten Franz Lichtenstern, der ein Violoncello von Jean-Baptiste Vuillaume von 1858 spielt, wäre das nicht passiert. Im harmonischen Kontext mit dem Piano, zeigte er sich diesem ebenbürtig, besonders im anmutigen zweiten Satz „Allegretto quasi Menuetto“ und im leidenschaftlichen, rondoartigen Allegro.

In den „Schilfliedern“ von August Klughardt, fünf Fantasiestücken für Oboe, Viola und Klavier, wechselte Christoph Hartmann vom Englisch Horn zur Oboe, Tilbert Weigel verlieh seinem Premieren-Bratschen-Solo einen eigenen bewegenden Ausdruck, und die melancholische Liebeslyrik war im virtuosen Zusammenspiel mit der Pianistin spürbar. Noch eine perfekt gelungene Premiere gab es bei der Romanze für Englisch Horn und Klavier von Charles-Marie Widor für Christoph Hartmann, da er diese noch nie in einem Konzert gespielt habe. Aus der Feder des Kammermusikkomponisten René de Boisdeffre stammt das „Poéme Pastoral für Oboe, Violoncello und Klavier, das mit bestechender Klarheit und präzisen Einsätzen überzeugte. Zum Schluss gab es mit dem zauberhaften „Salut D’Amur“ des britischen Spätromantikers Edward Elger ein fantastisches Zusammenspiel als Quartett und das Versprechen von Tomoko Nishikawa bald am neuen Flügel zu spielen; und großen Applaus für ein außergewöhnliches Konzert.

