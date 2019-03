vor 1 Min.

Abschied vom ehemaligen Polizeichef Alfred Geyer

Der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Landsberg, Alfred Geyer, ist am Freitag beigesetzt worden.

Trauer in Landsberg: Viele Menschen erweisen Alfred Geyer die letzte Ehre. Der frühere Polizeichef starb im Alter von 62 Jahren.

Von Dominic Wimmer

Vertreter von Polizei, aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben am Freitag dem früheren Landsberger Polizeichef Alfred Geyer das letzte Geleit gegeben. Wie berichtet, war der 62-Jährige am Freitag vor einer Woche einem Krebsleiden erlegen. Geyer war erst Ende 2018 nach 13 Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Landsberg in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nach dem Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt fand die Beisetzung auf dem Alten Friedhof statt. Alfred Geyer hinterlässt seine Frau Sybille und zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

