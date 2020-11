14:08 Uhr

Abschied von Altlandrat Eichner: „Wir haben einen großen Menschen verloren“

Der Landsberger Kirche Mariä Himmelfahrt war Altlandrat Walter Eichner stets verbunden. Jetzt haben Familie, Freunde und politische Weggefährten dort von ihm Abschied genommen.

Am vergangenen Freitag ist Altlandrat Walter Eichner im Alter von 70 Jahren verstorben. Am Donnerstag haben Familie, Bekannte, Freunde sowie politische und berufliche Weggefährten bei einem Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt von ihm Abschied genommen. „Wir haben einen großen Menschen verloren“, sagte sein Nachfolger im Amt des Landrats Thomas Eichinger.

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln durften nur 180 Personen am Trauergottesdienst für Walter Eichner teilnehmen. Neben der Familie, Freunden und Bekannten waren zahlreiche frühere Mitarbeiter und Kommunalpolitiker aus Stadt und Landkreis in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gekommen. Für die musikalische Gestaltung sorgten Johannes Skudlik (Orgel) und Hermine Eicke (Gesang). Den Gottesdienst zelebrierte Stadtpfarrer Michael Zeitler, die Lesung und die Fürbitten übernahm Schwester Antonia vom Kloster der Dominikanerinnen, dem sich der Verstorbene stets verbunden fühlte.

Stadtpfarrer Michael Zeitler zelebrierte den Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Bild: Thorsten Jordan

Stadtpfarrer Michael Zeitler sagte, Walter Eichner habe sein Leben intensiv gelebt, um seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können. Sein Abschied habe sich langsam angekündigt. Seinen Humor habe der Altlandrat dennoch nicht verloren. Als sich sein Gesundheitszustand vor zwei Wochen deutlich verschlechtert hatte, habe er vom „Probesterben“ gesprochen. Am vergangenen Freitag starb Walter Eichner im Landsberger Klinikum. Gerne, so Zeitler, hätte er die Veröffentlichung seiner Autobiografie am Dienstag noch miterlebt. „Das Buch war für ihn einer Herzensangelegenheit.“ Wie im Leben sei es dem früheren Landrat (2002 bis 2014) auch in seinem Buch um die Heimat gegangen. „Für diese Heimat braucht es Einsatz. Und den hat er unermüdlich geleistet.“ Heimat sei für ihn auch die Stadtpfarrkirche gewesen. Dort habe er als Bub ministriert, 1972 geheiratet und viele Gottesdienste besucht.

"Wir sind dankbar, dass wir ihn hatten"

Vor sechs Jahren folgte Thomas Eichinger als Landrat auf Walter Eichner. Dieses Amt verbinde, sagte der amtierende Landkreischef. „Wir teilen die Sorgen und die Verantwortung für die Heimat.“ Walter Eichner habe im Hintergrund geholfen, wenn es gewünscht war. Etwa beim Kauf eines Grundstücks für den Neubau des Landratsamts im Landsberger Osten – die Fläche gehörte dem Kloster der Dominikanerinnen. Beruflich und ehrenamtliche habe sich Walter Eichner dem Wohl des Landkreises verschrieben – mit großem Einsatz, Ausdauer und Fleiß. Auch seine letzte schwere Aufgabe, seine Erkrankung, habe er würdevoll ertragen. „Walter Eichner hat im Landkreis viele Spuren hinterlassen“, sagte Eichinger. „Wir sind dankbar, dass wir ihn hatten.“

Landrat Thomas Eichinger bei seinem Nachruf für Altlandrat Walter Eichner in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Bild: Thorsten Jordan

Für die Stadt, aber auch als langjähriger Freund, sprach der frühere Oberbürgermeister Ingo Lehmann einen Nachruf. 21 Jahre habe Eichner für die Stadt gearbeitet – vom Referatsleiter bis zum Geschäftsführer des Krankenhauses, das lange Jahre städtisch war. Dem Stadtrat gehörte Eichner sechs Jahre an. Fließ, Engagement, Wille, Teamgeist und Aufopferungsbereitschaft hätten ihn ausgezeichnet.

Danach wurde Ingo Lehmann persönlich. Bis zuletzt hätten sie sich immer wieder getroffen und diskutiert – vor allem bei den „Gestrigen“, einem Kreis ehemaliger Stadträte. Lehmann und Eichner wollten heuer sogar gemeinsam ihren 70. Geburtstag feiern, doch die Corona-Krise und Eichners Gesundheitszustand hätten das verhindert. „Walter war ein toller Kerl“, sagte Lehmann. Privat habe er sein großes Glück mit Ehefrau Gaby gefunden. Ohne sie hätte er seinen Weg nicht gehen können.

"Er ist mit seinen Aufgaben gewachsen"

Als Politiker, Chef und als Freund habe Walter Eichner immer mit offenem Visier gekämpft. Und er habe die kleinen Leute nicht aus den Augen verloren. „Er hat die Vorschriften so ausgelegt, dass er den Menschen helfen kann.“ Die Liebe zu Landsberg und zum Landkreis sei sein Antrieb gewesen. Denn Walter Eichner habe sich vieles erkämpfen müssen. „Er ist mit seinen Aufgaben gewachsen, ist gelassener und souveräner geworden.“

Trauerbeflaggung am Landratsamt in Erinnerung an Altlandrat Walter Eichner. Bild: Thorsten Jordan

Seit 2018 war Walter Eichner Kreisvorsitzender des Sozialverbands VdK. Dessen Bezirksgeschäftsführer Robert Otto sagte, schon als Landrat habe Eichner immer ein offenes Ohr für den VdK gehabt und aufopferungsvoll sich für soziale Belange eingesetzt. In den zwei Jahren als Kreisvorsitzender habe der Altlandrat viel bewegen können. So sei es ihm sogar gelungen, einen Ortsverband wieder zum Leben zu erwecken.

