19:10 Uhr

Abschied von Anton Lichtenstern: Der Chronist der Stadt ist tot

Der gebürtige Landsberger Anton Lichtenstern war Stadtheimatpfleger und Buchautor. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Er war so etwas wie der Chronist der Stadt. Anton Lichtenstern hat sich um das historische Erbe seiner Heimatstadt gekümmert, wie kaum ein Zweiter. In seinen Büchern und in seinen Texten in den Geschichtsblättern hat er viel Wissenswertes über Landsberg zusammengetragen. Jetzt ist der frühere Stadtheimatpfleger im Alter von 81 Jahren gestorben.

Dass viel Aufhebens um seine Person gemacht wird, mochte Anton Lichtenstern überhaupt nicht. Aber seine Tätigkeiten als ehemaliger Stadtheimatpfleger und rege tätiger heimatkundlicher Autor waren aller Ehren wert. Und so erhielt er zuletzt Ende Januar 2019 die Ehrennadel des Verbands der bayerischen Geschichtsvereine. Zehn Jahre zuvor, nachdem er kurz nach seinem 70. Geburtstag sein Amt als Stadtheimatpfleger aufgegeben hatte, war er mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt ausgezeichnet worden.

Der Erhalt des Stadtbilds war ihm wichtig

Das Interesse für das Gesicht und die Geschichte seiner Heimatstadt war Anton Lichtenstern in gewisser Weise in die Wiege gelegt, als er am 25. Dezember 1938 geboren wurde. Die Lichtensterns sind eine seit 300 Jahren in Landsberg nachweisbare Familie. Vor allem Lichtensterns Urgroßvater Josef und sein Vater Anton prägten als Zimmerer und Architekt die bauliche Tradition der Stadt mit. Anton Lichtenstern wurde zwar Lehrer, nahm aber schon früh die Bemühungen auch seines Vaters um den Erhalt des Stadtbilds wahr. Dieser verzichtete nämlich zum Beispiel auf einen lukrativen Auftrag (den Neubau eines Kaufhauses anstelle der „Herzogstuben“ am Hauptplatz), weil er dieses Haus als erhaltenswert ansah. Mit Erfolg: Am Ende gelangte auch dessen Eigentümer zur Überzeugung, dass dieses historisch bedeutsame Haus bestehen bleiben müsse. Das alles geschah in einer Zeit, als es in Bayern noch kein Denkmalschutzgesetz gab und der Erhalt eines alten Gebäudes nur durch die Einsicht seines Besitzers möglich war.

Als Anton Lichtenstern 1972 mit 33 Jahren in den Stadtrat gewählt wurde, wurde er auch gleich zum Referenten für Denkmalpflege bestellt. Dabei gelang es ihm, den bereits beschlossenen Abriss des Salzstadels abzuwenden. Lange blieb Lichtenstern jedoch nicht in der Stadtpolitik. Beruf und Familie waren ihm damals mit drei kleinen Kindern wichtiger. Ohne lange Stadtratssitzungen blieb ihm auch mehr Zeit, sich mit Denkmalfragen zu beschäftigen. So kaufte und renovierte Lichtenstern 1979 ein Benefiziatenhaus im Hinteranger, das die Kirche ebenfalls bereits zum Abbruch freigegeben hatte.

Die Stadtgeschichte in Buchform

2008 gab Lichtenstern das Amt des Stadtheimatpflegers, das er 17 Jahre ausgeübt hatte, auf. In den Jahren danach war Lichtenstern vor allem als Autor tätig. 2012 etwa bescherte er den Landsbergern zum 850. Jahrestag der Stadtgründung ein besonderes Geschenk: eine kompakte Stadtgeschichte, die prägnant einen Gesamtüberblick zur Entwicklung Landsbergs gibt. Und es verging kaum ein Jahr, in dem Lichtenstern nicht mindestens einen Beitrag in den Landsberger Geschichtsblättern veröffentlichte. In der aktuellen Ausgabe findet sich ein Beitrag über den Bau einer Holzstoff-Fabrik und eines Kraftwerks am Lech bei Kinsau in den Jahren 1905 bis 1907.

Anton Lichtenstern wird am Mittwoch, 19. Februar, um 14 Uhr auf dem Alten Friedhof in Landsberg beerdigt. Zuvor, um 13 Uhr, findet der Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt.

