vor 45 Min.

Achtjähriger prallt gegen LKW

Unfall am Landsberger Ulrichsweg. Zwei Jungen überquerten die Straße. Kind wird verletzt.

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger, aus dem Landkreis Weiheim-Schongau, mit seinem Lkw die Jahnstraße in Landsberg. An der Einmündung des Ulrichswegs bemerkte er zwei achtjährige Jungs mit ihren Rollern, wobei einer davon die Straße bereits überquert hatte und reduzierte seine Geschwindigkeit.

Fahrer konnte Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Auch der zweite Junge überquerte die Straße. Der Lkw-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, so der Polizeibericht.

Der Achtjährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Am Lkw entstand nur ein geringer Sachschaden. Der Roller des Jungen wurde jedoch vom Lkw überrollt und komplett zerstört. Die Schadenshöhe wird mit 200 Euro gesamt beziffert.

