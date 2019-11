vor 43 Min.

"Advent am Fuggerplatz 2019" in Kaufering: Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm

Beim "Advent am Fuggerplatz 2019" in Kaufering wird es bald wieder weihnachtlich. Infos zu Start, Öffnungszeiten, Terminen und Programm: hier.

In Kaufering findet ab dem 6. Dezember der "Advent am Fuggerplatz" 2019 statt. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm lesen Sie hier.

Bereits zum neunten Mal in Folge findet in Kaufering der vorweihnachtliche "Advent am Fuggerplatz" statt. Vom 6.12. bis zum 9.12.19 können Besucher über den Markt bummeln und an 21 Markthütten einkaufen. Geboten wird von Kunsthandwerk über selbstgefertige Kleidungsstücke bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Für Groß und Klein gibt es außerdem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit weihnachtlicher Musik.

Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm des "Advent am Fuggerplatz" finden Sie hier in unserer Übersicht.

Weihnachtsmarkt Kaufering 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten beim "Advent am Fuggerplatz"

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts "Advent am Fuggerplatz" in Kaufering fällt heuer auf den 6.12.19, also auf den Nikolaustag. Hier sehen Sie die Öffnungszeiten des Markts in der Übersicht:

Freitag, 6. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Montag, 9. Dezember: 17 bis 20 Uhr

Der Eintritt zum "Advent am Fuggerplatz" ist, wie schon in den vergangenen Jahren, für alle Besucher kostenfrei.

"Advent am Fuggerplatz" 2019 in Kaufering: Programm beim Weihnachtsmarkt

Der "Advent am Fuggerplatz" in Kaufering findet vom 6. bis zum 9. Dezember 2019 statt. Welches Programm die Besucher des Weihnachtsmarkts erwartet, sehen Sie hier:

Freitag, 6. Dezember 2019

17.15 Uhr: Offizielle Eröffnung des Adventsmarkts durch den 1. Bürgermeister Thomas Salzberger

durch den 1. Bürgermeister 17.30 Uhr - 18.30 Uhr: Weihnachtliche Blasmusik der Klarinetten-Musikanten

Samstag, 7. Dezember 2019

18.15 Uhr - 19.15 Uhr: Auftritt der Jugendkapelle des Musikvereins Kaufering

Sonntag, 8. Dezember 2019

17.30 Uhr: Besuch des Nikolaus

18.30 - 19.30 Uhr: Auftritt des Posauenchors der Evangelischen Pauluskirche

Montag, 9. Dezember 2019

18.15 Uhr - 19.15 Uhr: Auftritt des Blechquartetts Kaufering

20.00 Uhr: Verabschiedung durch den 1. Bürgermeister Thomas Salzberger

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Markt von den Kauferinger Vereinen und Kunsthandwerkern gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Kaufering veranstaltet.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

