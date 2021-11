So kommt die Landsberger Stadtweihnacht bei den Fieranten an

Plus Nach der Corona-Pause im vergangenen Advent wird es wieder einen Weihnachtsmarkt in Landsberg geben. Die Stand- und Budenbetreiber freuen sich, doch für manche ist die Stadtweihnacht nur eine Notlösung.

Noch ist in der Landsberger Altstadt nicht viel vom Weihnachtszauber zu spüren. Doch das wird sich bald ändern. Denn die ersten Buden und Dekoelemente werden bereits aufgebaut. Mit dem Beginn des Weihnachtsmarktes soll dem tristen Spätherbstwetter mit weihnachtlichen Ambiente getrotzt werden. Der traditionelle Christkindlmarkt wird demnach nicht stattfinden, dafür jedoch vom 26. November bis 19. Dezember die Landsberger Stadtweihnacht.