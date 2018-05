vor 58 Min.

Ärger in Asylunterkunft: Die Rädelsführer müssen umziehen

Nach dem Polizeieinsatz am Wochenende in der Kauferinger Soccerhalle handelt das Landratsamt. In Schondorf wird die eskalierte Feier wohl Thema im Gemeinderat werden.

Von Dominic Wimmer

Die Polizei wurde am Wochenende im Landkreis Landsberg ziemlich auf Trab gehalten. Jeweils in der Nacht auf Sonntag gab es Zwischenfälle in Kaufering und Schondorf. Während in einer Asylunterkunft rund 40 Bewohner randalierten und aufeinander losgingen, wurden die Beamten bei der Kontrolle einer Party bei Schondorf massiv bedrängt. Beide Fälle haben jetzt ein Nachspiel und beschäftigen sowohl das Landratsamt als auch die Gemeinde Schondorf.

Alkohol ist im Gebäude verboten

Wie hoch der Schaden in der als Asylunterkunft genutzten ehemaligen Soccerhalle in Kaufering ist, lässt sich momentan noch nicht beziffern. Aber zehn von insgesamt 50 Wohneinheiten wurden in der Nacht auf Sonntag so beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamtes. „Es ist frustrierend, dass es immer wieder zu Zwischenfällen kommt“, kommentiert er die Ereignisse von Sonntagnacht. Gegen 1 Uhr riefen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei, denn die Lage drohte zu eskalieren.

Rund die Hälfte der 80 Bewohner geriet untereinander in Streit und zerstörte – wie berichtet – die Inneneinrichtung. Viele der Männer waren offensichtlich betrunken. „Zwei Landesgruppen – Eritreer und Nigerianer - waren in Streit geraten“, sagt Polizeisprecher Markus Siebert. „Als die Kollegen eintrafen, hielten sich die Leute im Eingangsbereich auf. Es war einiges an Alkohol im Spiel.“ Drei Personen seien bei dem Streit leicht verletzt worden. Der Anlass sei unklar geblieben. Sieben Streifenbesatzungen aus der Region konnten die Lage in der aufgeheizten Stimmung wieder unter Kontrolle bringen.

„Dass wir mit so viel Streifen anrücken mussten, ist neu. Aber es gibt dort regelmäßig Ärger“, sagt Polizeisprecher Siebert. Neben Körperverletzungen seien Sachbeschädigungen die Delikte, die anfallen würden. Oft sei Alkohol im Spiel. In der Nacht auf Sonntag wurden sechs Männer in Gewahrsam genommen, zwei davon mussten die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Für die Männer gibt es Konsequenzen. „Die Hauptbeteiligten werden heute in andere Unterkünfte gebracht – getrennt voneinander“, erklärte Wolfgang Müller gestern auf Nachfrage.

Die Polizei ruft Verstärkung, die sogar bis aus Dachau kommt

Bei ihnen handle es sich um Männer aus Eritrea, die als Flüchtlinge anerkannt seien. „Wir als Landratsamt haben ansonsten keine Handhabe. Wir können zum Beispiel keine Leistungen kürzen. Das ist Sache des Jobcenters.“ Mittlerweile habe man das Sicherheitspersonal in der Soccerhalle aufgestockt – tagsüber auf drei Mann, nachts auf fünf. Als Grund für Vorfälle wie am Wochenende sieht Müller den zum Teil extremen Alkoholkonsum, und das, obwohl Alkohol im Gebäude selbst nicht erlaubt ist.

Jede Menge Alkohol im Spiel war laut Polizei in derselben Nacht in Schondorf. Dort musste die Polizei – wie berichtet – eine private Feier außerhalb des Ortes auflösen. Auf der bei der Gemeinde als privatem Fest angemeldeten Veranstaltung tummelten sich rund 100 Gäste. Wegen mehrerer Meldungen wegen Ruhestörung gegen 2 Uhr rückte eine Streife aus Dießen an. Die Beamten wurden an der Zufahrt „zur Aussicht“ gehindert, von den Partygästen angepöbelt und riefen deshalb Verstärkung, die sogar bis aus Dachau anrückte. Darunter war auch Boris Netschajew, der stellvertretende Leiter der Dießener Inspektion. Was er an der Einsatzstelle erlebte, hat er in 35 Dienstjahren davor noch nicht erlebt. „Ich war erstaunt über so viel Respektlosigkeit. Feiern ist schön und gut. Aber dass die Leute die Polizei so massiv anpöbeln, das geht gar nicht.“ Rund 20 Beamte konnten die Veranstaltung schließlich auflösen, indem sie auch DJ-Equipment sicherstellten.

Mannshohe Bassboxen

Konsequenzen wird die Feier für die Person haben, die bei der Gemeinde Schondorf eine Privatfeier an der außerhalb gelegenen Stelle angemeldet hatte. Denn laut Polizei handelte es sich wohl um eine gewerbliche Veranstaltung, da Eintrittsgelder verlangt wurden. „Da standen zum Beispiel auch mannshohe Bassboxen“, so Netschajew weiter. Um deeskalierend auf die Anwesenden zu wirken, nahm man von Personenkontrollen Abstand.

Ein Bild vor Ort machte sich am Montag Ralf Müller. Der Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Schondorf sagt: Die Örtlichkeit ist wieder hergestellt. Die Konsequenzen werden jetzt geprüft.“ Genehmigt worden sei im Vorfeld eine private Geburtstagsfeier mit rund 50 Personen. Nun sei zu klären, wie man mit Genehmigungen für Feiern und Feste an der „Aussicht“ in Zukunft umgehen werde. „Das wird wohl Thema im Gemeinderat“, so Müller. Keinerlei Verständnis hat er für das Verhalten der Feiernden. „Das Schlimmste an allem ist, dass die Polizei angegangen wurde. So etwas geht gar nicht.“

