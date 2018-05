vor 39 Min.

Ärger in der Lechturnhalle

Der historsche Teil der Lechturnhalle soll saniert werden. In das leer stehende Gebäude dringen immer wieder Unbekannte ein.

In der Nacht auf den 1. Mai hatte die Polizei kaum Einsätze. In der Lechturnhalle in Landsberg wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Von Thomas Wunder

Die Freinacht ist nach Angaben der Landsberger Polizei relativ ruhig verlaufen. Die Beamten seien lediglich wegen Ruhestörungen und Meldungen über herumziehende Jugendliche gerufen worden. Nennenswerte Sachbeschädigungen habe es nicht gegeben. Probleme gibt es aber in der derzeit gesperrten Lechturnhalle. Sie steht leer, weil sie saniert werden soll. Über Nacht steigen aber immer wieder Jugendliche und junge Erwachsene ein und feiern dort. Zuletzt wurde ein Fenster eingeschlagen. Das Landratsamt spricht von Hausfriedensbruch.

