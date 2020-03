vor 49 Min.

Ärger mit Kneipengästen: Die Polizei muss zwei Mal eingreifen

In der Nacht auf Sonntag musste die Landsberger Polizei zwei Mal in Lokalen in der Altstadt eingreifen.

In zwei Landsberger Lokalen sorgen Gäste für Ärger. Einer verletzt drei Gäste.

Von Thomas Wunder

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Landsberger Polizei zwei Mal in Lokalen in der Altstadt eingreifen, weil sich dort Gäste daneben benommen hatten.

Am Samstag gegen 21.05 Uhr randalierte ein stark alkoholisierter 32-jähriger Kauferinger in einer Bar in der Hinteren Salzgasse, schlug auf drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren ein, warf ein Glas zu Boden und weigerte sich die Lokalität zu verlassen. Die drei Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Als die Polizeibeamten die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, ging er auf sie los, bedrohte, beleidigte die Polizisten und äußerte rechtsradikale Parolen. Die Beamten brachten den 32-Jährigen zu Boden und fesselten ihn.

Gegen den Kauferinger wird nun Anzeige wegen einer Vielzahl von Delikten, unter anderem Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet.

Polizisten mehrmals beleidigt

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr sollten Polizeibeamte ein Hausverbot gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Landsberg in eine Bar in der Hubert-von-Herkomer Straße durchsetzen. Nachdem der Mann sich jedoch weigerte, die Lokalität zur verlassen, wurde er zur Polizeiinspektion gebracht. Bereits auf der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Polizeibeamten. Dies setzte sich auch während seines Aufenthaltes in der Inspektion fort. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

