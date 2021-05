vor 15 Min.

Ärger über Müll in der Landsberger Innenstadt

An schönen Tagen ist in den Mülleimern in der Landsberger Altstadt kein Platz mehr und der Müll landet am Boden.

Plus An schönen Tagen strömen die Besucher nach Landsberg. Becher, Kartons oder Dosen haben dann in den Mülleimern in der Altstadt keinen Platz mehr. Wie die Stadt reagieren will.

Von Thomas Wunder

Ein niedriger Corona-Inzidenzwert, eine romantische Altstadt mit viel Grün und viel Sonnenschein – drei gute Gründe für viele Menschen aus der Stadt, dem Landkreis und der Region, um nach Landsberg zu kommen. Und wenn sich Einheimische und Gäste in der Altstadt tummeln und dort To-go-Artikel kaufen, füllen sich die kleinen Mülleimer auf dem Hauptplatz und den Straßen. Was dort nicht mehr Platz hat, landet am Boden. Für Stadträtin Petra Kohler-Ettner ( CSU) und viele andere Landsberger ein unhaltbarer Zustand. Wie sie das Müllproblem lösen möchte und was Oberbürgermeisterin und Stadtverwaltung dazu sagen.

