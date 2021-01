vor 2 Min.

Ärger über spiegelglatte Wege in Landsberg

In der Brudergasse in Landsberg sorgen momentan Eisplatten für Rutschgefahr. Bei einigen Anwohnern sorgt dies für Unmut.

Plus Anwohner beschweren sich über Eisplatten in der Brudergasse in Landsberg. Was der städtische Bauhof dazu sagt.

Von Dominik Stenzel

Der Winter hat die Region fest im Griff: In vielen Landsberger Straßen ist es momentan spiegelglatt – so auch in der Brudergasse. Einige Anwohner hatten sich deswegen an unsere Redaktion gewandt und beschwert. Mehrere Personen seien aufgrund der derzeitigen Bedingungen sogar schon gestürzt. Wird in Landsberg zu wenig geräumt und gestreut? Das Landsberger Tagblatt hat bei der Stadt nachgefragt.

Wie Claudia Reichenbächer vom Pressereferat der Stadtverwaltung mitteilt, erschwerten die derzeitigen Wetterverhältnisse die Arbeit des Winterdiensts. Von Dienstag auf Mittwoch habe sich durch einsetzenden Eis-Schneeregen bei tiefen Temperaturen eine zum Teil zwei Zentimeter dicke Eisschicht auf den Straßen gebildet.

Viele Nutzer der Parkgarage in der Lechstraße in Landsberg gehen über die Brudergasse dorthin. Bild: Julian Leitenstorfer

Hans Huttenloher, Leiter des für den Räumdienst zuständigen Referats Straßenbau, bestätigt, dass die Witterungsverhältnisse in jener Nacht für Probleme gesorgt haben. Auch in der Brudergasse habe die herkömmliche Streuart nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. „Das war vielleicht etwas unglücklich. Der Bauhof hat jedoch schnell reagiert und eine andere Mischung verwendet.“

Der Bauhof ist ab 3 Uhr im Einsatz

Beim städtischen Wetterdienst, der momentan täglich ab 3 Uhr im Dreischichtbetrieb im Einsatz sei, gäbe es keine personellen Engpässe und alle Arbeiter gingen ihrer Aufgabe pflichtbewusst nach. Außerdem stünden genügend geeignete Fahrzeuge zur Verfügung. Hans Huttenloher appelliert dennoch an das Verständnis der Bürger. „Wir sind auch alle nur Menschen und brauchen ein bisschen Zeit, bis wir uns an die Gegebenheiten gewohnt haben.“ Zudem müsse bedacht werden, dass nicht jeder Winter gleich sei.

Auch Michael Valier, Leiter des Bauhofs, stellt klar: „Wir sind derzeit durchgehend im Einsatz und fahren jeden Tag, bis alles gestreut ist.“ Derzeit komme es des Öfteren vor, dass gerade Nebenstraßen bei Minustemperaturen nachmittags schon wieder gefrieren.

Stadt stellt für Anlieger Splitt zur Verfügung

Für Gehwege entlang von privaten Grundstücksgrenzen sind übrigens deren Eigentümer zuständig. Diese Räumpflicht kann auch auf Mieter übertragen werden. Der Bauhof stellt kostenloses Streumaterial in seinen Splittdepots zur Verfügung, das an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet in haushaltsüblichen Mengen entnommen werden darf. „Das klappt an einigen Stellen gut, an anderen jedoch weniger“, sagt Bauhof-Leiter Michael Valier. Wenn es besonders glatt ist, sei es doch ratsam, auch etwas Salz beizumischen.

