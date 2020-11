vor 49 Min.

Ärger um Schwimmzeiten im Lechtalbad in Kaufering

Im Lechtalbad in Kaufering trainieren die Schwimmer des VfL Kaufering und des SC Lechfeld. Im ab Januar geltenden Belegungsplan werden ihnen weniger Trainingszeiten eingeräumt.

Plus Vor einem Jahr spaltete sich der SC Lechfeld vom VfL Kaufering ab. Jetzt beanspruchen beide Vereine Trainingszeiten für ihre Schwimmer. Doch der Landkreis spielt da nicht mit.

Von Stephanie Millonig und Margit Messelhäuser

Groß war das Entsetzen bei den Schwimmern des SC Lechfeld und des VfL Kaufering, als sie den ab Januar geltenden Belegungsplan für das Lechtalbad erhielten. Sogar von einem „Todesurteil für den Vereinssport“ war die Rede. Jetzt war dies auch Thema im Naherholungs- und Bäderausschuss des Kreistags, der in Schondorf tagte. Und die Diskussion macht den Vereinen noch mal Hoffnung.

Thomas Zeck, Bäderchef des Landkreises, fasste die Eckpunkte des Jahres 2019 zusammen. Ein großes Thema war dabei die Corona-Krise. Ihretwegen hätten die Nutzungszeiten der Vereine eingeschränkt werden müssen. Im Augenblick sei dies nicht von Bedeutung, da das Lechtalbad während des neuerlichen Lockdowns sowieso geschlossen ist.

Nur noch ein Drittel der Bahnzeiten für den VfL Kaufering

Dennoch sorgten diese Nutzungszeiten für die Vereine für Diskussion. Dr. Peter Friedl (Grüne) wies in der Sitzung auf ein Schreiben des VfL Kaufering hin. Udo Franke, der Abteilungsleiter der Kauferinger Schwimmer, beklagte darin, dass die Schwimmer und Triathleten künftig mit nur noch gut einem Drittel der bisherigen Bahnzeiten – bisher 54,25 künftig 19,75 Stunden – auskommen müssten. Dies würde laut VfL „für den Amateur-Leistungsbereich, wie er von der Abteilung Schwimmen und Triathlon im VfL Kaufering angeboten werde, das Todesurteil und eine Einstellung des Vereinssports bedeuten“. Kritisiert werde in dem Schreiben auch, dass kommerziellen Schwimmschulanbietern künftig mehr Wasserzeiten eingeräumt werden solle. „Wie begegnen wir dem Argument des VfL, dass so keine Vereinsarbeit mehr möglich sei?“, fragte Friedl.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) machte deutlich, dass die Vereine nicht an erster Stelle stünden, sondern zuvorderst dem Schulsport, den Wasserwachten, aber auch dem Naherholung suchenden Bürger Zeiten eingeräumt werden. Zur Gründung des neuen Vereins SC Lechfeld, der auch Trainingszeiten beansprucht, merkte Eichinger an, dass es in Kaufering „zwischenmenschliche Unstimmigkeiten“ gegeben habe. Jetzt gebe es unterschiedliche Meinungen dazu, wie die Nutzungszeiten zu berechnen seien, anhand der aktiven oder der passiven Mitglieder.

Dirk Soßna vom SC Lechfeld. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Das sieht Dirk Soßna, Sportleiter des SC Lechfeld, etwas anders. Ihm liegt auch ein Schreiben der Regierung von Oberbayern vor, wonach die Wasserzeiten zwischen zwei Vereinen, wenn sie die annähernd gleiche Anzahl an aktiven Schwimmern haben, gleichmäßig verteilt werden muss. Dies teilte er auf Nachfrage des LT mit. Bezüglich der Wasserzeiten sei es aber schwierig, sich mit dem VfL Kaufering zu verständigen. Die Gründung des SC Lechfeld im Jahr 2019 war die Folge von Unstimmigkeiten innerhalb der Schwimmabteilung des VfL. Insofern sei das Verhältnis zwischen den Vereinen angespannt. Dirk Soßna würde sich wünschen, dass man die alten Gräben zuschüttet und nun an einem Strang ziehen würde.

Denn nicht nur die vergleichsweise wenigen Wasserzeiten, die den Vereinen nach den neuen Planungen zur Verfügung stünden, sind in seinen Augen ein Problem – auch die Zeiten an sich seien nicht geeignet. „Ich kann die Kinder nicht am Samstag und Sonntag um 6.30 Uhr oder am Donnerstag um 21 Uhr trainieren lassen“, sagt Soßna gegenüber dem LT.

Mehr Zeit für Schulen, Wasserwacht und Freizeitschwimmer

Bäderchef Thomas Zeck erläuterte in der Sitzung, dass für den Hallenbelegungsplan die Schulen Priorität hätten. Außerdem würden die Wasserwacht-Ortsgruppen Landsberg, Kaufering, Penzing und Rott trainieren. Die Samstage und Sonntage seien stark von Schwimmvereinen belegt gewesen. Da wegen der Corona-Pandemie derzeit nur 180 Besucher gleichzeitig im Schwimmbad und 120 in der Sauna sein dürften, habe man Zeiten der Vereine am Wochenende gestrichen.

Zeck schlug vor, dass er mit den Vorsitzenden der Vereine darüber spreche, was für den Vereinssport nötig ist. Der Meinung war man auch im Ausschuss. Man versuche, sämtlichen Nutzergruppen gerecht zu werden, was angesichts des größeren Besucherandrangs schwierig sei, sagte Thomas Zeck dem LT. Laut Eichinger dürfe dies jedoch nicht auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgetragen werden und er verwahrte sich gegen eine Haltung, man habe einen bestimmten Anspruch auf Zeiten im Schwimmbad.

"Wir müssen keine Freunde werden"

Für Dirk Soßna ist das Gesprächsangebot von Thomas Zeck ein Hoffnungsschimmer. „Das wäre natürlich für uns zum Vorteil. Denn wenn die Zeiten so bleiben, wie sie momentan sind, könnten beide Vereine keine Jugendarbeit mehr machen.“ Soßna hofft nun, dass VfL und SCL bei diesem Gespräch zusammenarbeiten. „Wir müssen keine Freunde werden, aber ich möchte ein friedliches Nebeneinander.“ Udo Franke, Abteilungsleiter beim VfL Kaufering, sagte auf Nachfrage des LT, dass man „keinen Krieg habe“. Aber: „Wir haben andere Vorstellungen und gehen unseren Weg“. Bezüglich der Zeiten werde man sich zusammensetzen.

