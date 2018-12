vor 49 Min.

Ärztin kritisiert Fitness vieler Feuerwehrleute

Dr. Ines Kraus fordert beim Treffen der Kommandanten in Holzhausen mehr Fitness von den Aktiven. Kreisbrandrat Johann Koller will 2019 erneut kandidieren.

Von Stephanie Millonig

Johann Koller tritt im September 2019 noch einmal bei der Wahl zum Kreisbrandrat an. Koller informierte darüber bei der Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten in Holzhausen. Weitere Themen an diesem Abend waren das geplante Ausbildungszentrum, die Fitness der Aktiven und die Großübung Baytex am Fliegerhorst.

Koller wird nicht die gesamten sechs Jahre Kreisbrandrat sein, da er im Frühjahr seinen 60. Geburtstag feiert und der Feuerwehrdienst mit dem vollendeten 65. Lebensjahr endet. Es gehe ihm um einen fließenden Übergang, sagte Koller, denn kommendes Jahr wollen der langjährige Kreisbrandinspektor Peter Kawohl und Kreisbrandmeister Helmut Premauer aufhören.

Beschäftigen wird sich Koller voraussichtlich noch weiter mit den Planungen für das Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Pürgen. Stellvertretender Landrat Peter Ditsch berichtete in Holzhausen, dass die entscheidenden Beschlüsse für das Projekt demnächst gefasst werden sollten und geplant sei, im Kreishaushalt 4,7 Millionen Euro einzustellen. Vielleicht wird Johann Koller auch noch erleben, dass die Zahl der Aktiven im Landkreis, die 3000er-Marke reißt. Vergangenes Jahr lag die Zahl bei 2900 Mitgliedern, davon 247 Frauen. Die Mitgliederzahl ist im Vergleich zu 2016 leicht gestiegen. Die Zahl der Einsätze sank zwar, die Anzahl der Einsatzstunden stieg aber leicht an: 2017 waren die Landkreiswehren 35253 Stunden im Einsatz, die Inspektion verzeichnet 8354 Stunden.

„Bedauernswerter Zustand“

Es werden zwar mehr Mitglieder, aber es hapert offensichtlich an der körperlichen Fitness. Feuerwehrärztin Dr. Ines Kraus sprach von einem „bedauernswerten, körperlichen Zustand“ so manches Feuerwehrkameraden. Die sich darin übrigens nicht vom Rest der Bevölkerung unterscheiden: Auch bei der Bundeswehr macht die Medizinerin die Erfahrung, dass „junge Soldaten nicht mehr so leistungsfähig sind, als wie vor 20 Jahren“. Grundsätzlich gehöre Fitness zur Feuerwehr.

In Sachen Alarmierung wird die Feuerwehr aber fitter: Demnächst können die Feuerwehren auf eine neue Alarmierungs-App „FWLL-Alarm“ zurückgreifen. Informatiker und Kreisbrandmeister Stefan Zander hat sie entwickelt. Sie kann von den Kommandanten ab 8. Dezember abgerufen und in den Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden. „Es ist ein reiner Zusatzalarm, er löst nicht den Piepser oder die Sirene ab“, sagte Zander dem LT. Der Vorteil sei beispielsweise, dass die Beschreibung der Alarmierungssituation digital vorliege, die sogenannte Alarmdepesche, die ansonsten per Fax ins Feuerwehrhaus geschickt werde. Auch eine anonymisierte Rückmeldung der Aktiven, ob sie in den Einsatz gehen können, sei möglich. „Es wird aber nur die Funktion gemeldet, dass beispielsweise ein Atemschutzgeräteträger kommt.“ Ob Feuerwehrmann oder -frau freilich im Alarmfall noch die App bedient, bevor er zum Gerätehaus fährt, wird laut Stefan Zander kontrovers diskutiert.

Die Infos der App können im Einsatzfall auch direkt im Gerätehaus auf Bildschirmen angezeigt werden. Die App „FWLL-Alarm“ wird den Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung gestellt, auch das Technische Hilfswerk will sich laut Zander einklinken und auch das Rote Kreuz habe Interesse.

Zusammenarbeit funktioniert

Wie die Zusammenarbeit der Rettungskräfte mit Polizei und Bundeswehr bei terroristischen Einsätzen funktioniert, das war im Juni mit 2000 Mitwirkenden bei der Großübung Baytex am Fliegerhorst Penzing trainiert worden. Ein Film darüber sowie die Nachbesprechung des Ereignisses nahmen einen großen Raum beim Jahresrückblick der Kommandantentagung ein. Auf dem Fliegerhorst gab es mehrere Terrorszenarien mit Explosionen und Schüssen auf Zivilisten, eine sogenannte „lebensbedrohliche Einsatzlage“, bei der die Polizei die Führung hat. Die Zusammenarbeit funktionierte gut, so das übereinstimmende Resümee.

Unsicherheiten gab es hinsichtlich der Einteilung der Gefahrenzonen, worauf Kreisbrandinspektor Peter Kawohl hinwies. Er war bei der Übung, die er als „sehr reell empfand“, als Schiedsrichter eingeteilt. Bei einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage“ gibt es einen roten Bereich, in denen sich Täter aufhalten. Aus diesem Bereich werden Personen nur von der Polizei gerettet. In der gelben Zone wird von einer möglichen Gefahr ausgegangen. Dort kommen Rettungskräfte nur zum Einsatz, wenn die Örtliche Einsatzleitung zustimmt. Dort kann auch Polizeischutz notwendig sein. Die grüne Zone gilt als gesicherter Bereich. Das Warten darauf, tätig werden zu können, empfand Penzings Kommandant Thomas Schmid als großen Unterschied zum üblichen Feuerwehreinsatz.

Themen Folgen