16:59 Uhr

AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen kommt nach Landsberg - Gegendemonstranten warten

Wie beim Wahlkampfauftritt von Beatrix Storch im vergangenen Jahr will auch dieses Mal das Landsberger Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus protestieren, wenn heute Abend AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen nach Landsberg kommt.

Am Samstagabend kommt AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen ins Landsberger Sportzentrum. Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus steht mit einer Mahnwache bereit.

Von Gerald Modlinger

Es dürfte der Wahlkampftermin zur Europawahl werden, der im Landkreis Landsberg die meisten Menschen mobilisiert: gleichermaßen Anhänger und Gegner der AfD. Bundessprecher Jörg Meuthen wird am heutigen Samstag um 19 Uhr zu einer Kundgebung in die Wandelhalle des Landsberger Sportzentrums kommen. Bereits um 18 Uhr beginnt vor dem Veranstaltungssaal eine Mahnwache des Landsberger Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus.

Beide Seiten rechnen mit etwa gleich vielen Teilnehmern

Zwei Wahlkampftermine nimmt Meuthen vor der Europawahl in Bayern wahr, sagt Edeltraud Schwarz, die Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Oberbayern-Süd-West. Meuthen werde direkt von einer Veranstaltung seiner Partei in Coburg nach Landsberg kommen, um die Kernpunkte der AfD zur Europawahl vorzustellen. 200 Interessierte hätten sich für die Veranstaltung angemeldet, 250 Plätze stünden in der Wandelhalle zur Verfügung.

Auf der Gegenseite – das Landsberger Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus veranstaltet vor dem Sportzentrum auf dem Schlüsselanger eine Mahnwache – rechnet Moritz Hartmann ebenfalls mit etwa 200 Teilnehmern. Wie viel es werden, werde auch vom Wetter abhängen. „Alles ist planbar, bis auf das Wetter“, sagt er mit Blick auf die eher winterliche Bedingungen ankündigende Wettervorhersage. Die Mahnwache soll um 18 Uhr beginnen, es gibt Soul und Funk von der Band „Karananga“ und mehrere Reden vonseiten des Bürgerbündnisses und von SPD-Stadtrat Felix Bredschneijder sowie der Grünen-Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel.

Sie wollen gegen das ihrer Meinung nach ausgrenzende, islamfeindliche, antidemokratische und europafeindliche Wahlprogramm der AfD protestieren. Gut eine Stunde soll die Mahnwache dauern. Anders als beim Auftritt der AfD-Politikerin Beatrix von Storch vor der im September wird es keinen Demonstrationszug und keine Kundgebung auf dem Hauptplatz geben.

So war liefen die Veranstaltung der AfD und die Gegendemonstration im vergangenen Jahr ab:

45 Bilder Riesenandrang bei Anti-AfD-Demonstration Bild: Thorsten Jordan



Die Angst der AfD vor dem Islam und den Zuwanderern

Gegen 19 Uhr soll es dann im Veranstaltungssaal der AfD losgehen. Neben Meuthen kündigt die AfD zwei weitere Redner an: Der Dießener Bundestagsabgeordnete Martin Hebner spricht dabei über Migration und Flüchtlinge, sein Kollege Rainer Kraft aus dem Landkreis Augsburg über „die Ökobevormundung der EU“, wie die Partei mitteilt.

Wie die Polizei die Lage einschätzt

Der Landsberger Polizeichef Andreas Fichtl rechnet nach den Erfahrungen vom Landtagswahlkampf mit einem friedlichen Verlauf im und am Sportzentrum. Die Landsberger Polizei werde aber in jedem Fall von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt, kündigt er an. Ob der AfD-Politiker Jörg Meuthen und die Gegendemonstranten zusammentreffen, ist im Vorfeld nicht abzusehen. Wie er ins Sportzentrum gelangen wird, werde kurzfristig mit den Personenschützern geklärt, erklärt Fichtl.

Themen Folgen