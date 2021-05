200 Handwerker werden geimpft

Die Kreishandwerkerschaft Landsberg organisiert einen Sammeltermin

Auch für die Handwerksbetriebe im Landkreis und deren Beschäftigte bleibt die Corona-Schutzimpfung ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Deswegen hat die Kreishandwerkerschaft Landsberg für den heutigen Freitag eine Aktion gestartet.

Für viele größere Unternehmen sei vorgesehen, in der kommenden Zeit Betriebsärzte bei der Impfvorsorge mit einzubinden. Kleinere Firmen verfügten jedoch meist nicht über einen eigenen Betriebsarzt, heißt es in einer Pressemeldung. Eine erste unverbindliche Abfrage durch die Kreishandwerkerschaft Landsberg bei den Innungsmitgliedern habe den Bedarf und das grundlegende Interesse bei den Betrieben an der Durchführung eines Impfsammeltermins ermittelt.

Das Ergebnis: Insgesamt 64 Firmen hätten sich zurückgemeldet und ein Impfgesuch von 568 Mitarbeitenden übermittelt. Hierbei fallen die meisten Personen in die Prio-Gruppen drei und vier. „Es gilt: Nur durch eine zügige Umsetzung der Impfvorsorge kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit kleinerer Firmen erhalten bleiben sowie der Schutz der Kunden gewährleistet werden“, sagt Kreishandwerksmeister Markus Wasserle. Kleinere Betriebe, die über keinen eigenen Betriebsarzt verfügen, in den kommenden Monaten bestmöglich und systematisch zu begleiten, sei das zentrale Anliegen der Kreishandwerkerschaft. Ziel sei es, die Mitgliedsbetriebe zu unterstützen und einen Mehrwert bei der Bekämpfung der Pandemie zu bieten.

Für den heutigen Freitag sei es gelungen, eine Hausarztpraxis zu finden, die 200 Impftermine mit Astra-Zeneca als Sammelimpftermin für die Mitarbeitenden in den Betrieben zur Verfügung stellt. Zwischen 14.30 und 17 Uhr koordiniere die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft die Impftermine, die aus rechtlichen Gründen in der Praxis stattfinden müssen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir freuen uns über die rege Beteiligung“, sagt Markus Wasserle aus Kaufering. „Mit diesem mehrstufigen Konzept werden wir den Bedürfnissen der Handwerksbetriebe optimal gerecht.“

Zur Unterstützung des Handwerks im Landkreis habe sich auch das Impfzentrum in Penzing bereit erklärt, bei Aufhebung der Impfhierarchie und ausreichend zur Verfügung stehendem Impfstoff der Kreishandwerkerschaft die Nutzung der räumlichen Kapazitäten am Impfzentrum anzubieten. Die weitere Abstimmung zwischen der Kreishandwerkerschaft und dem Impfzentrum könne dann voraussichtlich im Laufe des Sommers, bei weiterhin stabil voranschreitender Impfvorsorge, erfolgen. (lt)

Wer noch Interesse hat, seinen Mitarbeitenden einen der Termine am Freitag anzubieten, kann sich alle Informationen von der Kreishandwerkerschaft schicken lassen. Erreichbar ist die Geschäftsstelle unter 08191/59020 oder info@khs-landsberg.de