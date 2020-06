vor 6 Min.

Aktion: Alarmstufe Rot am Lechwehr

Abendstimmung am Landsberger Lechwehr am Lech. Heute wird es Rot.

Die Landsberger Veranstalter fürchten um ihre Zukunft. Deshalb findet am Montagabend am Landsberger Lechwehr eine besondere Aktion statt.

Alarmstufe Rot heißt es heute Abend, wenn die Veranstaltungsbranche mit der Aktion „Night of Light“ auf ihre corona-bedingte Notlage aufmerksam machen wird. In Landsberg beteiligen sich Rebelz Sound, Sonderbar, das Zimmer sowie das Moritz an der bundesweiten Aktion.

Nach Sonnenuntergang wird es heute Rot

Wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, wird dazu heute nach Sonnenuntergang die „übliche Lechwehr-Beleuchtung“ ausgeschaltet und dann auf Rot umgestellt. Auch die Sonderbar am Georg-Hellmair-Platz, das Zimmer in der Hubert-von-Herkomer-Straße und das Moritz an der Waitzinger Wiese werden laut Pressemitteilung in Rot erstrahlen.

Bundesweit schalten über 5000 Unternehmen die „Alarmstufe Rot“ ein, weil sie davon überzeugt sind, dass die Veranstaltungswirtschaft „die nächsten 100 Tage nicht übersteht.“

Eine Nacht des Lichts um zu helfen

Die Veranstaltungsbranche stehe auf der „Roten Liste“ der aussterbenden Branchen, sind die Macher der Aktion überzeugt. Mit über 1,5 Millionen Beschäftigten ist sie die zweitgrößte Branche in Deutschland und verzeichnete vor Corona einen Umsatz von rund 130 Milliarden Euro, sagen die Initiatoren der Aktion.

Mit der „Night of Light“ wollen sie einen Dialog mit der Politik anstoßen, um gemeinsam einen Weg aus der dramatischen Lage zu finden.

„Es muss sichergestellt werden, dass die Veranstaltungswirtschaft den Zeitraum bis zur Aufhebung der zurzeit geltenden Auflagen und notwendigen Hygieneregelungen sowie Veranstaltungsverboten überleben kann“, appellieren die Veranstalter. (vaf)

