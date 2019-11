vor 22 Min.

Aktion: Das LT schickt den Nikolaus vorbei

Das Landsberger Tagblatt schickt den Nikolaus in einen Kindergarten im Landkreis Landsberg.

Nikolausabend und Nikolaustag rücken näher: Das Landsberger Tagblatt schickt den Nikolaus in einen Kindergarten. Ab sofort werden Bewerbungen entgegengenommen.

„Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun! Lustig, lustig, traleralera! Bald ist Nik’lausabend da.“ Manchmal kommen besondere Tage überraschend schnell und man hat sich nicht frühzeitig um ein Geschenk oder dergleichen gekümmert. Nikolausabend und Nikolaustag sind solche Daten, an denen Familien und Kindergartenleitungen schnell ins Schwitzen kommen, weil sie keinen Nikolaus bestellt haben. Das Landsberger Tagblatt hilft: Wir schicken am Donnerstag, 5. Dezember, den Nikolaus mit Krampus in einen Kindergarten im Landkreis Landsberg. Ab sofort werden Anmeldungen entgegengenommen. (lt)

Kontakt Anmeldungen bis Dienstag, 3. Dezember, per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de.

Themen folgen