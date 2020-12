11:07 Uhr

Aktion Stadtradeln: Schüler aus Landsberg werden belohnt

Die Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg schafft beim Stadtradeln die meisten Kilometer aller Schulen im Landkreis Landsberg. Auch bundesweit landet sie weit vorne.

Die Schulen im Landkreis Landsberg haben heuer beim Stadtradeln einen beträchtlichen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Schüler, Lehrer und Eltern sind drei Wochen lang insgesamt 76.618 Kilometer geradelt. Dadurch konnten 11.263 Kilogramm CO 2 eingespart werden. Die meisten Kilometer unter allen Landkreisschulen „erradelte“ die Johann-Winklhofer-Realschule aus Landsberg mit 38.762 Kilometern. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Belohnt wurden die Anstrengungen bei der Prämierung der „fünf fahrradaktivsten Schulklassen“, die in diesem Jahr alle aus der Johann-Winklhofer-Realschule kommen. Die von der VR-Bank Landsberg-Ammersee ausgelobten Preise über je 200 Euro gingen an die Klasse 9d, die mit 26 aktiven Teilnehmern gemeinsam 4875 Kilometer geradelt ist. Dicht gefolgt von den Nachwuchsradlern der Klasse 6c mit 36 Teilnehmern und 4794 Kilometern. Es folgt die Klasse 5a, die 44 Schüler und Eltern aktivieren konnte und 4387 Kilometer auf dem Rad zurücklegte. Der vierte und fünfte Platz ging an die 7d und die 7a mit je rund 3000 geradelten Kilometern.

Siegerehrung ohne Sponsoren

Die Siegerehrung fand wegen der Corona-Situation ohne die Vertreter der VR-Bank und des Landratsamtes statt. Eigentlich hätten Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg und Marketingleiter Manfred Doll sowie Eva Maria Brugger, die Organisatorin aus dem Landratsamt, zusammen mit Martin Baumeister vom ADFC Landsberg die Urkunden und Schecks überreichen sollen. Stattdessen wurde die Ehrung im kleinen Kreis von Schul-Organisatorin Sandra Mayer mit den radel-eifrigsten Klassenvertretern coronakonform auf dem Pausenhof abgehalten, teilt das Landratsamt mit.

Ein weiterer Erfolg der Realschule war es, dass sie auch in der Kategorie „Beste Teams“ punkten konnte. Sie landete landkreisweit auf dem dritten Platz. Teamchefin Ruth Riedle bekam im Rahmen einer Feierstunde die Urkunde von Landrat Thomas Eichinger überreicht. Im Ranking der neuen Aktion Schulradeln mit 374 Schulen aus ganz Bayern erreichten die Radler der Johann-Winklhofer-Realschule den 14. Platz in der Kategorie „geradelte Kilometer“ und den 15. Platz in der Kategorie „meiste Teilnehmer“.

Jeder Kilometer zählt

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer bereits jeden Tag fahren oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs sind. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entsteht im Verkehr. Etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 ließen sich laut Bundesverkehrsministerium alleine in Deutschland vermeiden, wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden würden. (lt)

