vor 19 Min.

Aktionstag am Hauptplatz: Was der moderne Rettungswagen alles kann

Aktionstag am Landsberger Hauptplatz: Sabine Söllner-Richter zeigt am Hauptplatz die richtige Technik der Herz-Lungen-Druckmassage. BRK-Kreisvorsitzender Alex Dorow sieht ihr dabei zu.

Herzdruckmassage, Notrufnummer und Beatmungsgerät: Das Rote Kreuz zeigt auf dem Landsberger Hauptplatz, was wichtig ist und führt einen neuen Rettungswagen vor.

Von Dagmar Kübler

Am Welt-Rot-Kreuz-Tag hat der Rettungsdienst des BRK in Landsberg seinen neuen Rettungswagen vorgestellt. Bis zum Herbst werden zwei weitere dieser Fahrzeuge angeschafft. Neun Rettungswagen umfasst die Flotte des Kreisverbands inzwischen – zwei der Fahrzeuge gehören der Organisation, sieben, inklusive dem neuen, zählen zum Rettungsdienst.

Das neue Fahrzeug, ein Mercedes Sprinter, ist seit Anfang Mai im Einsatz. Christian Haberkorn, der Bereichsleiter der Einsatzdienste, erklärte am Hauptplatz die Verbesserungen, von denen sowohl Patienten als auch Fahrer und Rettungskräfte profitieren. Im Innenraum sind drei Sitze; neben dem linken, also direkt neben der Patientenliege, befinden sich nun Funkgerät, die Bedienung der Fahrzeugelektronik sowie eine Wechselsprechanlage. Mit dieser können Fahrer und Rettungskräfte im Heck Kontakt halten. Früher mussten diese während der Fahrt aufstehen und die kleine Scheibe zu Fahrerraum aufschieben, um sich mit dem Fahrer austauschen, so Haberkorn.

Die Federung ist um einiges angenehmer als früher

Vorteilhaft für das Personal sei auch, dass die Sicherheitsgurte nun an den Fahrzeugsitzen befestigt sind und nicht wie bisher an der Wand. Auch sei das Fahrzeug besser gefedert sowie mit einer Klimaautomatik versehen und damit komfortabler für die Patienten. „Die Zahl der heimbeatmeten Patienten steigt. Deshalb ist es gut, dass nun ein Spannungswandler im Wagen eingebaut ist“, sagte Haberkorn. Details, die sich dem Betrachter nur in Form einer roten Steckdose zeigen.

Der neue Rettungswagen hat eine andere Beklebung

Auch von außen zeigt das Fahrzeug Veränderungen: Schachbrettartig hat es eine auffällige gelb-rote Beklebung erhalten, die, so hätten Studien gezeigt, besser ins Auge springt als die bisherige mit den Streifen. Die Martinshörner, früher auf dem Dach montiert, befinden sich heute im Motorraum, ein enormer Vorteil für die Rettungskräfte. Blaulichter sind zusätzlich auf jeder Seite in der Stoßstange angebracht - auch sie sorgen für eine bessere Wahrnehmung im Straßenverkehr. Damit kein toter Winkel entstehen kann, ist das Fahrzeug mit einer Seitenkamera ausgestattet. Sie schaltet sich automatisch beim Rechts-Blinken ein.

Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, den Wagen zu inspizieren und sich über die Angebote des Roten Kreuzes zu informieren, darunter auch ein Migrant. „Er wurde schon zwei Mal, wegen eines Unfalls und Herzproblemen, im Rettungswagen transportiert und hat sich für die tollen Einsätze bedankt“, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin Marianne Asam.

Ein junger Mann will es ganz genau wissen...

Vier Jugendliche hatten sich um die Puppe, die auf der Rettungsdecke lag, mit einem Eis in der Hand geschart. Da waren sie bei Ausbilderin Sabine Söllner-Richter genau richtig. Sie verstand es gekonnt, die Jugendlichen für den Erste-Hilfe-Einsatz zu interessieren. Welche Nummer man wählen muss, wenn man eine verletzte Person antrifft, wissen die jungen Leute sofort (112) und auch, welche Informationen dann am Telefon wichtig sind. Ein Mädchen probierte die Herz-Druck-Massage aus und stellte erstaunt fest, dass das auf Dauer ganz schön anstrengend ist. Wie man das, wegen der Brüste, bei Frauen machen soll, will ein junger Mann wissen und was mit dem BH zu machen sei. Söllner-Richter ist um keine Antwort verlegen: „BH aufschneiden oder hochschieben.“

Auf kleinstem Raum findet sich im Rettungswagen alles - von Notfallmedikamenten bis zum Wirbelsäulenbrett, vom Beatmungsgerät bis zur Sichtungstasche. Diese kommt bei größeren Unfällen zum Einsatz, sagt Christian Haberkorn. Nicht-ärztliche Vorsichtung wird es genannt, wenn der Rettungsdienst die Patienten entsprechend ihres Zustands vorkategorisiert, bevor die Ärzte eintreffen. Wegen erhöhter Terrorgefahr gehören seit etwa drei Jahren besondere Materialien wie Kompressen für Schussverletzungen zur Ausstattung.

