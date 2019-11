vor 13 Min.

Alkohol oder ein Dachs: Wer war am Unfall schuld?

PKW kommt auf Straßenrand auf einem Stein zum Stehen. Fahrer fuhr in Linkskurve geradeaus weiter.

Ein 61-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Landsberg befuhr in Landsberg am Freitag Abend Schongauer Straße mit seinem Pkw in südliche Richtung und wollte auf die B 17 auffahren. In der scharfen Linkskurve vor der Einfädelungsspur auf die B 17 fuhr der Unfallverursacher laut Polizeibericht alleinbeteiligt geradeaus weiter, überfahr dabei eine Richtungstafel und setzte seinen Pkw schließlich auf einem am Straßenrand befindlichen Stein auf.

Zusammenstoß mit Dachs

Als Grund für den Unfall nannte der 61-Jährige einen Zusammenstoß mit einem Dachs. Den aufnehmenden Beamten fiel jedoch eine Alkoholisierung beim Mercedes-Fahrer auf, was ein Test mit einem Wert von rund 1,5 Promille auch bestätigte und, so die Polizei, wohl die Ursache gewesen sein dürfte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet – er musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2300 Euro.

