vor 5 Min.

Alles eine Frage des Alters

Wie alt war ein Asylbewerber, als er ausrastete?

War ein junger Asylbewerber zum Zeitpunkt seiner Tat 20 oder 21 Jahre alt? Darum ging es jetzt vor dem Amtsgericht in Landsberg. Über die Tatvorwürfe – sexuelle Belästigung und Gewalttätigkeiten – war bereits im Oktober 2018 verhandelt worden. Damals war der Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Doch das Landgericht Augsburg kassierte das Urteil des Amtsgerichts.

Der Grund: Es solle überprüft werden, ob der Asylbewerber aus Afghanistan tatsächlich am 2. Januar 1997 geboren sei, oder ob er nicht doch am 1. Februar 1997 das Licht der Welt erblickt habe, wie er in der Hauptverhandlung immer wieder betonte. Gemäß der Strafprozessordnung mache es einen Unterschied, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch 20 oder schon 21 Jahre alt gewesen sei. Demnach muss er sich entweder nach dem Jugend- oder nach dem Erwachsenenstrafrecht verantworten.

Hundertprozentig geklärt werden konnte dies nicht. Selbst ein vom Gericht auf Anregung von Anwalt Nikolaus von Lucke bei einem Sachverständigen eingeholtes Altersgutachten schaffte das nicht. Denn die beiden Daten, so Alexander Kessler, der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts, lägen zu nahe beieinander. Das Gericht entschied sich nach der Beweisaufnahme für eine Bestrafung nach dem Erwachsenenrecht. Die Begründung des Gerichts: Es handele sich um einen intelligenten jungen Mann, der am 6. Januar 2018 spätnachts in einer Disco im Landkreis ziemlich angetrunken – 1,2 Promille – erstmals in seinem Leben total ausgerastet sei, ansonsten aber keinen Alkohol anrühre, mit Drogen nichts am Hut habe, jedoch seit Langem unter einer posttraumatischen Störung leide. Derzeit halte er sich deshalb in einer psychiatrischen Klinik auf.

Der 21-Jährige räumte, wie schon beim ersten Prozess im Oktober 2018, eine „Kette“ von Straftaten ein, die er in und vor der Disco, und dann auch noch im Klinikum verübt hatte. Auf der Tanzfläche hatte er eine für ihn wildfremde junge Frau sexuell belästigt, umarmt, „abgeschleckt“ und geküsst – und noch eine andere Frau „angemacht“.

Als er vor der Tür auf dem Boden lag, angeblich mit starken Muskelkrämpfen, soll er, so die Anklage, drei Security-Mitarbeiter beleidigt und mit ein bis vier Zentimeter großen Steinen beworfen haben. Dann soll der Mann eine Notärztin attackiert und mehrere Polizisten angegriffen und teils bespuckt haben. Im Klinikum wollte der Angeklagte schließlich einem Pfleger in die Finger beißen. Seine „Ausraster“ führte der Angeklagte auf die Einnahme von Psychopharmaka – vier verschiedene Medikamente – in Verbindung mit viel Alkohol zurück. Bei allen Beteiligten hatte er sich inzwischen schriftlich entschuldigt.

2015 war der jetzt 22-Jährige als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er wurde nicht als Asylbewerber anerkannt und klagt gegen die Ablehnung. Derzeit wohnt er in einer betreuten Wohngemeinschaft. Das Gericht gestand dem Angeklagten nun eine verminderte Schuldfähigkeit zu und ordnete ein Jahr Haft an, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werde. In dieser Zeit wird dem Angeklagten ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Auferlegt wurde ihm eine Geldstrafe von 1500 Euro. Die bekommt eine Einrichtung in München, die sich um sexuell belästigte Frauen kümmert. (eh)

Themen folgen