vor 7 Min.

Alois Hofer will reden

Alois Hofer lädt zu philosophischen Zwiegesprächen in sein Kunsthaus im Vorderanger in Landsberg ein.

Der 62-Jährige bietet in seinem Kunsthaus im Landsberger Vorderanger philosophische Zwiegespräche an. Was dahinter steckt

„Reden über Deutschland“ ist der Titel eines Buches, in dem Reden des Literaturwissenschaftlers und Kulturkritikers Hans Mayer gesammelt sind. „Reden über Deutschland“ tituliert Alois Hofer auch die philosophischen Zwiegespräche, die er donnerstags im Kunsthaus Galerie Hofer im Vorderen Anger 214 in Landsberg anbieten will. Vor 20 Jahren hat der Biolandwirt und ehemalige Ostallgäu-Botschafter, der sich als „Biosoph“ bezeichnet, mit philosophischen Matinees begonnen.

Auslöser war ein Rhetorikseminar bei Dr. Peter Heigl, das er zusammen mit seiner Frau Gerlinde machte. Dieses neu erworbene Wissen sollte angewendet werden. Die Hofers luden also zu Gesprächen in lockerer Runde auf ihren Hof in Aufkirch ein. „Reden, essen philosophieren“ und das in einer Reihenfolge, wie es sich gerade ergibt, sei der Grundgedanke gewesen. Und sie kamen: Die Fernsehköchin und Europaabgeordnete Sarah Wiener, der Berliner Blogger Hendrik Haase oder die Grünen-Politikerin Ekin Deligöz sind nur drei der Personen mit Bekanntheitsgrad.

„Die Leute sind mir zugelaufen“, meint Alois Hofer und schmunzelt. Weil philosophische Matinees oder Cafés aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen nicht möglich sind, sollen es in Landsberg jetzt Zwiegespräche sein. „Was geredet wird, bleibt im Raum“, sagt der 62-Jährige. Themen werden nicht festgelegt, sie ergeben sich. Unter der Überschrift „Reden über Deutschland“ beziehungsweise frei nach dem Fernsehtalk-Titel „Wir müssen reden“ könne alles angesprochen und diskutiert werden.

Wichtig ist Hofer natürlich unter anderem eine „andere Wertschätzung der von Bauern geleisteten Arbeit, auch in Bezug auf die Bezahlung“. Generell aber gehe es universal um den Sinn des Lebens, wobei der Humor nicht außen vor bleibe. Als Beispiel erzählt Hofer vom 27. Philosophischen Symposium, zu dem sich „eine bunte Gastgesellschaft“ im Landsberger Kunsthaus versammelt hatte und zunächst den Ausführungen des Irseer Bibliothekars Axel Straßer zum Thema Schönheit lauschte. Danach habe sich eine angeregte Diskussion entwickelt mit vielen zum Teil recht unterschiedlichen Ansichten. Es sei um den goldenen Schnitt gegangen und um den Knick im Kleid - oder auch um die zwar humorvolle, aber doch ernst gemeinte Frage „können Kühe Schönheit empfinden“. (löbh)

Alois Hofer ist donnerstags von 10 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr in der Galerie Hofer im Kunsthaus Grimme in Landsberg, Vorderer Anger 214 anwesend. In dieser Zeit kann mit oder ohne vorherige Besuchsankündigung diskutiert werden. Voranmeldungen sind möglich bei Alois Hofer unter der Telefonnummer 0171/6167274.

