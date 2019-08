vor 56 Min.

Als Schankbub, Hoher Rat und Bürgermeister beim Vilgertshofer Fest

Am Sonntag feiern die Vilgertshofer das Titularfest mit der Stummen Prozession. Tausende Zuschauer werden erwartet. Albert Thurner und seine Familie haben eine besondere Beziehung zu der jährlichen Feierlichkeit

Von Gisela Klöck

Für Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner ist die Sache klar: „Es ist wie Weihnachten ohne Bescherung, wenn die Stumme Prozession wetterbedingt ausfällt“. Am Sonntag ist es wieder so weit, dann findet das Titularfest der Marianischen Bruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes in Vilgertshofen wieder statt. Das im Volksmund als „Vilgertshofer Fest“ bekannte Ereignis ist seit 1708 nachgewiesen und 1730 begann die Darstellung der Stummen Prozession. Gezeigt werden dabei Szenen aus dem Alten und Neuen Testament und aus der Leidensgeschichte Jesu.

Im Gasthaus wurden alle Hände gebraucht

Auch wenn das Fest für Thurner einen sehr hohen Stellenwert hat, übernahm er doch viele Jahre keine nennenswerte Rolle. Seine Mutter Josefa Thurner erinnert sich im Gespräch mit dem LT, dass er „als Bub mal mitgegangen“ ist. „Später habe ich zwar ein paar Mal als Ministrant an der Prozession teilgenommen, aber nie eine Rolle innegehabt“, so Thurner. Denn zu Hause wurden alle Hände gebraucht, so sammelte er als Kind schon die Maßkrüge der Gäste ein, später arbeitete er am Ausschank. Thurner entstammt dem ehemaligen Gasthaus „Krösserhof“ in Vilgertshofen.

Rasso Krösser aus Gammenried bei Wörishofen, der Urgroßvater des heutigen Bürgermeisters, hatte Ende des 19. Jahrhunderts das Gasthaus erworben. Seine Mutter Josefa und ihr Mann Konrad übernahmen die Wirtschaft wiederum von ihren Eltern. Nur ein Foto existiert aus dieser Zeit. Viele Hundert Essen wurden an so einem Festtag gebraucht, die Vorbereitung dauerte zwei Wochen. Im ganzen Haus, den Gängen, Stuben, der Maschinenhalle und im Freien waren Sitzgarnituren aufgestellt – bis 1995 wurde der Gast- und Landwirtschaftsbetrieb weitergeführt.

Die Kinder hatten andere Ziele im Leben

Heute reisen die Standbesitzer, die entlang der Straßen für einen Tag den Ort beleben, mit Wohnwagen an, früher kamen einige schon tags zuvor, nächtigten beim Krösserhof im Heu, der Ausschank begann somit bereits am Vorabend. Albert Thurner erinnert sich, dass frühmorgens Waschzuber voll Kartoffeln gekocht und Waschwannenweise Kartoffelsalat zubereitet wurde. Die Wirtsleute hatten 20 Helfer, dazu Schankkellner der Kaltenberger Brauerei, und mit der Metzgerei Jänsch bewältigte man den Massenansturm beim jährlichen Fest.

Weder Schwester Conny noch Albert Thurner sahen sich aber als Wirte, hatten andere Lebensziele. Thurner ist Historiker. Dem früheren Bürgermeister Josef Berger und der Bruderschaft ist es zuzuschreiben, dass Vereine aus Pflugdorf, Stadl und Mundraching die Bewirtung übernahmen. Heute verköstigt die Metzgerei Schappele und es ist Josef Lindauer, der alles Organisatorische übernimmt.

Lieber mit echtem Bart

Albert Thurner war lange nun einer der Tausenden Besucher, welche die Prozession mit ihren rund 100 Darstellern verfolgen. Die Rollen werden in den Familien seit Generationen weitergegeben. Er mischte sich früher unter das Volk und schlenderte durch den Markt. Es wuchs in ihm der Wunsch, auch eine Rolle zu übernehmen. Deshalb wandte er sich an Bernhard Arnold, der mit seiner Frau Marianne für Zugeinteilung und die Garderobe zuständig ist. Eine Rolle als „Hoher Rat“ bekam er zugeteilt. Doch den angeklebten blonden Bart fand Thurner äußerst unangenehm, so ließ er sich danach im Urlaub selber einen Bart stehen. Seitdem hat er ihn nicht abrasiert. Fünf Jahre schlüpfte er in die Rolle als eines der zwölf Mitglieder des Hohen Rates.

Im Jahr 2014 hat er die Rolle abgegeben, weil er zum Rathauschef gewählt wurde. In dieser Funktion folgt er den Ehrengästen, den Mitgliedern der Bruderschaft, die mit ihren Bruderschaftsstäben die Stumme Prozession abschließen.

Dieses Mal könnte es wieder heiß werden

Ausgefallen ist die Prozession nur selten. Gründe waren schlechtes Wetter und Kriege. An einen Regentag in den 1970er-Jahren erinnert sich Thurner und 2004 und 2005 war dies auch der Grund der Absage. Als Bürgermeister erlebte er es bislang ein einziges Mal: im Jahr 2015. Stimmt der Wetterbericht, dürften die Darsteller und Zuschauer heuer aber eher ins Schwitzen kommen. Es sind über 30 Grad vorhergesagt.

Und so war es im vergangenen Jahr beim Vilgertshofer Fest: Von Jesu Leid und der Freude des Glaubens

