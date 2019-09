Als die Flüchtlingskrise Landsberg erreichte

Plus 2014 ging es los mit der Flüchtlingskrise, 2015/2016 war der Höhepunkt: Im Landkreis Landsberg mussten jede Woche rund 50 neue Asylbewerber untergebracht werden. Die Krise wirkt bis heute nach.

„Die Lage ist dramatisch“ – mit diesem Satz zitierte das Landsberger Tagblatt am 5. September 2014 den Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller. Dramatisch – das war für Städte und Kommunen die zunehmende Zahl an Geflüchteten, die es zu beherbergen galt. Die Spitze des Zustroms an Flüchtlingen waren 2015 und 2016. Wie war die Situation damals im Landkreis und wie sieht es heute aus? Das Landsberger Tagblatt beschäftigt sich in einer Serie mit dem Thema Asyl.

Als die Lechturnhalle zur Flüchtlingsunterkunft wurde

Im ersten Teil geht es um die Zahlen und die Unterbringung. Schnell mussten Unterkünfte geschaffen werden. Wolfgang Müller erinnert sich, dass bereits im April 2014 eine Containeranlage in der Münchener Straße in Landsberg in Betrieb ging. Eine weitere Anlage entstand am Bahnhof in Geltendorf (Januar 2015) und in der Iglinger Straße in Landsberg (August 2015). Große Objekte wie das ehemalige Geschäft Tauscher im Landsberger Gewerbegebiet, die Kauferinger Soccerhalle, die ehemalige Therapieeinrichtung in Bischofsried (Dießen), das Weggenossenheim in Riederau oder auch Gaststätten wie der Seefelder Hof in Utting, der Gasthof Drei Rosen in Dießen, der Gasthof Zur Post in Greifenberg und das Rasthaus Kolonie Hurlach wurden angemietet.

Genauso war der Landkreis auf der Suche nach Privatwohnungen: „Teilweise waren bis zu drei Personen nur mit der Immobiliensuche beschäftigt“, erinnert sich Müller. Der Landkreis stellte das Jugendübernachtungsheim in Utting zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern hat bis heute ihr eigenes Kontingent von Geflüchteten im Landsberger Hochbauamt.

In vielen Orten wurden Helferkreise gegründet

Zweimal wurde auch die Landsberger Lechturnhalle als Erstaufnahmeeinrichtung requiriert – im Oktober 2014 und im Juli 2015. Diese Flüchtlinge wurden jedoch weiterverteilt, wie Müller erzählt. Für die Organisation war jedoch auch das Landratsamt zuständig. Müller erinnert sich, dass bei einem nahen Discounter haufenweise Wasserflaschen gekauft wurden und bei einem großen Möbelhaus Gläser. „Es ging darum, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben.“ Und diese Aufgabe zu bewältigen, habe in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz „super funktioniert“. In fast jeder Landkreisgemeinde hätten sich Helferkreise gebildet und sich um die Geflüchteten gekümmert. 50 Asylbewerber seien in Spitzenzeiten pro Woche angekommen, die Busse hätten gehalten und die Leute seien auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt gestanden.

Wöchentlich habe man sich in diesen Hochzeiten der Flüchtlingskrise getroffen – Mitarbeiter des Bauamts, der Ausländerbehörde, von Jobcenter und Gesundheitsamt. Ende 2015 stand laut Wolfgang Müller sogar der Ankauf einer Traglufthalle im Raum, um genügend Platz zu bieten. Zumal man nicht gewusst habe, wie es mit den Asylbewerberzahlen weitergehen würden. Die Zahlen gingen zurück.