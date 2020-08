vor 50 Min.

Als die Flüchtlingswelle den Landkreis Landsberg erreichte

Plus In Landsberg mussten vor fünf Jahren 300 Asylbewerber in kürzester Zeit in einer Halle untergebracht werden. Aktuell sind es deutlich weniger. Und dennoch fehlen Unterkünfte.

Von Thomas Wunder

Es waren Worte für die Geschichtsbücher. „Wir haben so vieles geschafft: Wir schaffen das“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 31. August 2015. Die Flüchtlingszahlen stiegen damals dramatisch an und über die Balkanroute drängten immer mehr Menschen nach. Bereits ein Jahr zuvor hatte die Flüchtlingskrise ihren Anfang genommen, ihren Höhepunkt erreichte sie in den Jahren 2015 und 2016. Auch im Landkreis Landsberg galt es, Geflüchtete zu beherbergen – in Spitzenzeiten jede Woche rund 50 neue Asylbewerber. Wie war die Situation damals im Landkreis und wie sieht es heute aus? Wir sind der Frage nachgegangen.

Das Erste, an das sich Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise erinnert, ist die Ankunft von über 300 Flüchtlingen aus aller Herren Länder, die im August 2015 in der Lechturnhalle in Landsberg untergebracht wurden. Denn die Erstaufnahmeeinrichtung in München überfüllt war. Die Turnhalle an der Lechstraße musste innerhalb von wenigen Tagen umgebaut werden zur Unterkunft mit Betten und einer Küche. Außerdem musste die Versorgung der Flüchtlinge mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen, von der Zahnpasta bis zum Geschirr, organisiert werden.

Unter anderem die Lechturnhalle in Landsberg diente als Flüchtlingsunterkunft. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Zweimal wurde die Landsberger Lechturnhalle als Erstaufnahmeeinrichtung requiriert – im Oktober 2014 und im August 2015. „Es ging darum, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben.“ Die dort untergebrachten Flüchtlinge wurden jedoch weiterverteilt. Wolfgang Müller erinnert sich, dass bei einem nahen Discounter haufenweise Wasserflaschen gekauft wurden und bei einem großen Möbelhaus Gläser. Um diese Aufgabe zu bewältigen, arbeitete der Landkreis mit dem Roten Kreuz zusammen. In fast jeder Landkreisgemeinde bildeten sich zudem Helferkreise, die sich um die Geflüchteten kümmerten.

Bereits im April 2014 war eine Containeranlage in der Münchener Straße in Landsberg in Betrieb gegangen. Eine weitere Anlage entstand am Bahnhof in Geltendorf (Januar 2015) und in der Iglinger Straße in Landsberg (August 2015). Große Objekte wie das ehemalige Spielwarengeschäft Tauscher im Landsberger Gewerbegebiet, die Kauferinger Soccerhalle, die ehemalige Therapieeinrichtung in Bischofsried ( Dießen), das Weggenossenheim in Riederau oder auch Gaststätten wie der Seefelder Hof in Utting, der Gasthof Drei Rosen in Dießen, der Gasthof Zur Post in Greifenberg und das Rasthaus Kolonie Hurlach wurden angemietet. Genauso war der Landkreis auf der Suche nach Privatwohnungen: „Teilweise waren bis zu drei Personen nur mit der Immobiliensuche beschäftigt“, sagt Müller.

Zum Höhepunkt waren 1600 Flüchtlinge im Landkreis Landsberg

Zum Teil habe es eine große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung gegeben und es seien viele Immobilien zur Anmietung angeboten worden. „Mit der Zeit aber wurde es immer schwieriger, akzeptable und bezahlbare Unterkünfte zu finden. Zum Glück hatten wir hier viel Unterstützung durch die Gemeinden im Landkreis“, sagt Pressesprecher Müller im Rückblick. Zum Höhepunkt der Krise waren im Landkreis Landsberg über 1600 Flüchtlinge in etwa 120 Unterkünften untergebracht – von der kleinen Dreizimmerwohnung bis hin zur Containeranlage mit 60 Plätzen.

50 Asylbewerber seien in Spitzenzeiten pro Woche angekommen. Die Busse hätten auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt gehalten und die Flüchtlinge seien ausgestiegen. Danach hätten sich die Mitarbeiter des Landratsamts um sie kümmern müssen. Auf den Fluren des Landratsamts hätten die Flüchtlinge warten müssen. Ihr Gepäck lagerten sie vor dem Eingang. „Wir kamen mit der Anmietung und der Ausstattung von Unterkünften kaum noch hinterher“, sagt Wolfgang Müller über diese Zeit. Wöchentlich habe man sich in diesen Hochzeiten der Flüchtlingskrise getroffen – Mitarbeiter des Bauamts, der Ausländerbehörde, von Jobcenter und Gesundheitsamt. Ende 2015 stand laut Müller sogar der Ankauf einer Traglufthalle im Raum, um genügend Platz zu bieten. Doch die Asylbewerberzahlen gingen zurück.

Ein eigenes Sachgebiet wurde geschaffen

Nicht nur Unterkünfte wurden während der Flüchtlingskrise geschaffen, sondern auch ein eigenes Sachgebiet im Landratsamt, das zwischenzeitlich an die 30 Mitarbeiter hatte. Barbara Rösner ist seit Juli 2017 Sachgebietsleiterin für Asylangelegenheiten und muss sich mit ihren Mitarbeitern trotz geringerer Flüchtlingszahlen weiter den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen. Denn nach wie vor kommen neue Asylbewerber in den Landkreis. Bisher waren es im Jahr 2020 bereits 191 Personen, wie Wolfgang Müller sagt. Heute würden allerdings vermehrt Familien mit Kindern kommen, nicht mehr so viele alleinstehende Männer. Es fehle jedoch derzeit an Unterkünften. Wer entsprechend geeignete Objekte (Wohnungen oder auch größere Gebäude, wie zum Beispiel Gasthöfe) vermieten möchte, könne sich an das Landratsamt unter der Telefonnummer 08191/129-1395 wenden.

Die Soccerhalle in Kaufering steht derzeit leer. Bild: Thorsten Jordan

Derzeit gibt es im Landkreis 53 Unterkünfte. Keine davon steht laut Müller leer. Allerdings gebe es noch vereinzelt Plätze. Leer steht auch die ehemalige Soccerhalle am Lechtalbad in Kaufering. Sie diente als eine Art Drehscheibe und hätte bis zu 300 Personen fassen können. Wie Wolfgang Müller sagt, soll sie künftig eigentlich nicht mehr als Unterkunft dienen. „Das Objekt wurde bereits im Jahr 2019 an den Vermieter zurückgegeben. Dessen Pläne sind uns nicht bekannt.“

