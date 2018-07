08:56 Uhr

Als in Landsberg Eisbrocken vom Himmel fielen

Am 6. Juli 1968 richtetet ein Hagelunwetter in Landsberg und Umgebung großen Schaden an. Drei Landsberger erinnern sich.

Von Gerald Modlinger

Es gibt wohl nicht allzu viele Dinge, an die man sich auch nach 50 Jahren noch in vielen Einzelheiten erinnert: Das heftige Hagelunwetter, das am 6. Juli 1968 mittags über Landsberg hereinbrach, ist so ein Ergebnis, das sich tief ins Gedächtnis eingegraben hat. Zum Beispiel bei Rudolf Gilk: „Es war ein heißer Tag, und dann ist es gegen halb zwei Uhr stockfinster Nacht geworden, von Westen her kamen schwarze Wolken, ein Sturm wirbelte Staub auf, ich habe es gerade noch in meine Wohnung in die Kochgasse geschafft, dann ist es losgegangen und es hat sich angehört, als ob jemand Kies ablädt.“

Während Eisbrocken vom Himmel fielen, galt die Sorge des 22-Jährigen vor allem seinen VW Käfer: Den hatte er erst kürzlich für 2000 Mark gekauft – und tatsächlich war er nach dem Hagel von Beulen übersät, doch die Versicherung glich den Schaden aus, mit den 2000 Mark, die sie ausbezahlte, sei der Wagen bezahlt gewesen, erinnert sich Gilk weiter.

Beulen am Käfer

Nachdem Gilk die Hagelbeulen an seinem Käfer besichtigt hatte, machte er sich an die Arbeit: Das Hagelunwetter brachte dem jungen Fotografen Arbeit und Honorare. Der Bedarf an Fotos war groß, das Unwetter war nicht nur im Landsberger Tagblatt eine große Geschichte: Gilk konnte der örtlichen Tageszeitung acht Fotos verkaufen und weitere der dpa und der Bild-Zeitung. „Millionenschaden durch Naturkatastrophe“ titelte die Heimatzeitung und berichtete: „Wer aus dem Fenster blickte, durch Scheiben, die einem wahren Trommelfeuer vogeleigroßer Hagelschloßen ausgesetzt waren (...) sah nur mehr eine weiße Wand. Der Hagel zerhackte (...) die im Unwetterbereich gelegenen Gärten und Felder (...) Bäume wurden nicht nur entlaubt, sondern auch geknickt oder entwurzelt. Dann kam der Regen – und bald stand ein Großteil der Straßen unter Wasser, die Abflüsse blieben durch die Hagelschloßen verstopft. Teilweise türmten sich die Hagelschloßen bis zu einem Meter Höhe.“

Die Altstadt von Landsberg war damals offensichtlich am meisten betroffen, die Hagelfront zog vom Südwesten der Stadt Richtung Nordosten bis in den Raum Walleshausen. Der damalige Penzinger Bürgermeister Martin Stechele berichtete: „Auf den Feldern Totalschaden, hundertprozentig ist alles kaputt, im Ort auch sämtliche Gemüsegärten und Fensterscheiben.“

Äste fielen von den Bäumen

Einen großen Schaden erlitt unter anderem die Gärtnerei Schindler in der Katharinenstraße. Hermann Schindler, heute 77 Jahre alt, erinnert sich, dass er gerade Blumen nach Pürgen liefern wollte, als der Hagel über Landsberg hereinbrach. Autofahrer auf der Weilheimer Straße stellten ihre Fahrzeuge unter die Alleebäume, um sie vor den Hagelgeschossen zu schützen. „Aber da sind dann die Äste runtergefallen“, weiß er noch. Er selber stellte seinen Wagen an der Ostseite einer Mauer an der Schule in der Isidor-Hipper-Straße ab. Die habe besser vor den von Westen herannahenden Hagelkörnern geschützt.

Sein Gartenbaubetrieb, der sich damals über drei Hektar im Bereich der heutigen Johann-Mutter-Straße erstreckte, war dem Unwetter schutzlos ausgeliefert. Von 100000 Mark Schaden wurde damals im LT berichtet, großteils wurde der Schaden von der Versicherung ersetzt: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, blickt Schindler zurück. Mühsam gestalteten sich die Aufräumarbeiten, insbesondere wegen der Glassplitter. „Die mussten alle aus der Erde ausgeklaubt werden“. In Erinnerung geblieben sind Schindler besonders auch die verwüsteten Frühkrautfelder: Als die zerstörten Pflanzen zu faulen begannen, „hat es entsprechend gerochen“. Einen speziellen Geruch vom Hagel 1968 hat auch noch Rosi Meyer.

Auch 1984 gab es ein Hagelunwetter

Noch größer sei der Schaden jedoch beim Hagel im Juli 1984 gewesen. Denn damals, sagt Schindler, habe sein Betrieb viel mehr Flächen unter Glas gehabt, das durch die Hagelgeschosse zerstört wurde. Da hätten er und viele Freunde von der Laienspielbühne, den Handballer und dem Eishockey-Fanclub noch viel mehr Glassplitter aus der Erde klauben müssen. Was dem Gärtner auch in Erinnerung geblieben ist, das ist die räumliche Begrenzung der Hagelzone: Ab dem Waitzinger Berg sei in Landsberg schon kein Schaden mehr festzustellen gewesen, so sei 1968 etwa die Gärtnerei Wiedemann an der Jahnstraße ohne Schaden davongekommen.

Ansonsten mussten die Altstadtbewohner in Landsberg vor allem gegen Hochwasser ankämpfen. Das Eis, das teilweise auch in Häuser und Keller eingedrungen war, verhinderte, dass das Regenwasser ablief. Mit Lastwagen wurde das Eis aus der Stadt gefahren. Nicht nur Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr waren gefordert, auch Arbeitskräfte der JVA waren im Einsatz. Stundenlang war auch das Telefonnetz unterbrochen, zwischen Landsberg und Schwifting waren zahlreiche Stromleitungsmasten umgestürzt.

Dramatische Szenen

Menschen kamen bei dem Hagelsturm offensichtlich nicht zu Schaden. Dramatische Szenen spielten sich auf dem Ammersee ab. Ein neunjähriger Bub aus Düsseldorf trieb im Sturm auf einem Gummiboot Richtung Ostufer, konnte sich an ein Segelboot festhalten, doch diese kenterte plötzlich, ein zweijähriges Kind fiel von dort ins Wasser, der Neunjährige zog es auf sein Gummiboot, während sich dessen Eltern und dessen Geschwister an ihrem Boot festhalten konnten, bis sie alle von einem Ruderboot gerettet werden konnten.

Das Hagelunwetter von 1968 ging jedenfalls als außergewöhnliches Unwetter in die Annalen der Stadt ein. Die Zeitgenossen konnten sich damals nur an ein in etwa vergleichbares Wetterereignis aus dem Jahr 1946 erinnern. In diesem Jahr zog ebenfalls über den nordöstlichen Landkreis ein Wirbelsturm hinweg, der weite Waldflächen platt machte und die Geltendorfer Kirchturmspitze abriss.

