Alte Bergstraße: Das Café Zirnheld steht vor einer ungewissen Zukunft

Die Freude war bei vielen Landsbergern groß, als das Café Zirnheld in der Alten Bergstraße vor acht Monaten wieder eröffnete. Schließlich war das Traditionslokal mehr als zehn Jahre geschlossen. Nun ist die Zukunft des Cafés aber schon wieder ungewiss, wie Pächter Peter Ulrich dem LT auf Nachfrage bestätigte.

Dem kursierenden Gerücht, das Zirnheld werde zeitnah wieder schließen, widersprach er aber. „Jetzt stehen erst einmal zwei Wochen Betriebsferien an, die sind schon lange geplant. Danach geht es erst einmal weiter. Es muss aber Veränderungen geben, soll der Betrieb dauerhaft aufrechterhalten werden.“ Ulrich sagt, dass er die Distanz zwischen seinem Wohnort Donauwörth und Landsberg unterschätzt habe. „Ich kann nicht in dem Maße vor Ort präsent sein, wie es nötig wäre.“ Die Schlussfolgerung daraus sei für ihn, dass er entweder einen „aktiven Teilhaber“ mit ins Boot holt oder aber das Geschäft an einen anderen Pächter abgibt. Sollte beides nicht klappen, sei mittelfristig auch eine Schließung des Cafés eine Maßnahme, die infrage komme. „Am liebsten wäre mir ein Teilhaber aus der Region.“ Einen Interessenten gebe es bereits, er sei aber offen für weitere Gesprächspartner.

Die Anwohner sind enttäuscht

In der Nachbarschaft hat das Gerücht von der Schließung auch schon teilweise die Runde gemacht, wie Nachfragen unserer Zeitung zeigen. Uschi Fritz, die ein Designbüro in der Alten Bergstraße hat, würde eine solche Entwicklung sehr bedauern. „Das Café ist eine Bereicherung und hat frischen Wind in die Straße gebracht. Wenn es unter den ansässigen Betrieben ein gastronomisches Angebot gibt, ist das auch für alle anderen Unternehmer gut.“ Sie hofft, dass es mit dem Café weitergeht.

So sieht es auch Goldschmiedin Bianca Kazor, die das Gerücht noch nicht kannte. „Jahrelang wurde darum gekämpft, da endlich wieder Gastronomie zu etablieren. Und auch Jahre nach der Schließung wurde ich von Kunden noch darauf angesprochen, wann sich endlich wieder etwas tut.“ Kazor eröffnete ihr Geschäft kurz nachdem das traditionsreiche Café erstmals geschlossen wurde. Die Goldschmiedin regt an, abends länger zu öffnen und etwas zu Essen anzubieten. Kürzlich habe sie sich abends mit anderen Mitgliedern der Unternehmervereinigung „Interessengemeinschaft Alte Bergstraße“ im Zirnheld getroffen und hätte gerne etwas gegessen, doch am Abend bleibe die Küche zu. „Mir ist klar, dass ein Koch erst einmal finanziert werden muss, aber irgendeine Kleinigkeit zu Essen wäre schon schön gewesen.“

Die Geschäftsführerin will weitermachen

Pächter Peter Ulrich sagt, dass am Abend zu wenige Gäste kommen, als dass sich warme Küche lohnen würde. Auch sei die Örtlichkeit dafür nicht ausgelegt. Die Küche und die Lagerräume seien sehr klein. „Wir sehen uns als klassisches Café, nicht als Restaurant.“ Die geringe Frequenz am Abend habe auch dazu geführt, dass die Öffnungszeit von 23 auf 20 Uhr verkürzt wurde, so der Pächter. Dies rückgängig zu machen, erachtet er als nicht sinnvoll. Mit der Kundenfrequenz am Morgen und untertags sei er zufrieden, so Ulrich.

Gerne weitermachen würde auch Andrea Nisch, Geschäftsführerin des Kaffeehauses. „Die Alte Bergstraße ist von seiner Geschäftsstruktur und seinen Menschen sehr spannend und attraktiv.“

Das Haus, in dem sich das Café Zirnheld befindet, gehört dem Grünen-Politiker Ludwig Hartmann. Der wollte sich auf Anfrage des LT nicht zu den Entwicklungen äußern. „Es wurde ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Zum Betrieb selbst kann nur der Pächter etwas sagen.“ Und wie stehen die Chancen nun? Pächter Peter Ulrich sagt, er sei mit Blick auf die Zukunft des Zirnheld „zuversichtlich“ und wünsche sich einen „nahtlosen Übergang“.

