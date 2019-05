vor 43 Min.

Altlasten lassen Neubau schrumpfen

Das Landsberger Bügeltechnik-Unternehmen Veit expandiert an seinem Stammsitz. Allerdings fällt die Erweiterung wegen einer teuren Überraschung etwas kleiner als geplant aus

Von Frauke Vangierdegom

Manchmal holt einen die Vergangenheit in dem Moment ein, in dem man am wenigsten damit rechnet. Mit einer Kostenexplosion von fast einer Million Euro – nur für die Beseitigung von Altlasten auf dem Firmengrundstück – haben Günter und Christopher Veit vom gleichnamigen Unternehmen in Landsberg überhaupt nicht gerechnet. Schlimmer noch: Die Zusatzkosten machten die eigentlichen Expansionspläne des Herstellers von Maschinen und Anlagen im Bereich der Bügeltechnik, Fixieren, Pressen und Aufbereiten von Bekleidung in der Justus-von-Liebig-Straße im Landsberger Industriegebiet fast zunichte. Zumindest aber fällt der Erweiterungsbau jetzt deutlich kleiner aus als gewünscht. Darüber informierte die Firmenspitze im Rahmen der symbolischen Grundsteinlegung für den Anbau.

Als Günter Veit das Firmengrundstück 1986 kaufte, ahnte niemand, dass der dort einst angesiedelte Schießstand der Wehrmacht Jahrzehnte später für Wirbel sorgen sollte. Erst jetzt wurde durch Bodenproben deutlich, wie verunreinigt der Boden tatsächlich ist. Ganz gestrichen haben Vater und Sohn die Ausweitung aber nicht. Die Blechverarbeitung wird verlegt, der Ausbildungsbereich vergrößert, aber die Umsiedlung von Lagerflächen zugunsten einer verbesserten Arbeitsplatzgestaltung muss hinten anstehen. „Wir wussten zwar schon immer, dass in diesem Bereich einmal die Wehrmacht war, von der hohen Altlast aber haben wir nichts geahnt“, sagt Günter Veit. Darauf habe ihn beim Kauf vor über 30 Jahren auch niemand hingewiesen.

4500 Quadratmeter groß hätte der Neubau werden sollen, berichtet Projektleiter Paul Baur, 2000 Quadratmeter sind jetzt übrig geblieben. Insgesamt wird das Vorhaben die Firma etwa fünf Millionen Euro kosten. Dazu kommen noch einmal zwei Millionen Euro für Maschinen und Einrichtung, weiß Christopher Veit. Ob zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal angebaut werden kann, ist noch nicht klar. „Das hängt davon ab, wie wir weiter wachsen und wie die Ertragslage in der Zukunft sein wird“, sagt er. Zudem fürchtet er, dass in ein paar Jahren die Anforderungen an die Entsorgung von Altlasten so hoch sein werden, dass an ein Bauprojekt überhaupt nicht mehr zu denken sei.

Über Schadenersatzansprüche an die Stadt denkt die Unternehmensführung nicht nach. „Die Sache ist ja schon verjährt. Die Frist liegt bei 30 Jahren, da sind wir knapp drüber“, so der Juniorchef. Außerdem wolle man die bis hierher sehr gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der Verwaltung nicht belasten. „Wir stehen zu unserem jetzigen Standort Landsberg, auch wenn uns die Entscheidung dafür nicht immer leicht gemacht wird“, sind sich Vater und Sohn einig, zumal die Beseitigung militärischer Altlasten in ihren Augen eigentlich Sache des Bundes sei, schließlich habe sie ja auch der Staat verursacht.

Eine Alternative für das Familienunternehmen wäre nur ein Umzug nach China gewesen, wo Veit bereits ein Werk betreibt. Doch das sei keine gute Option, da es dort um qualitative Arbeitskräfte längst nicht so gut bestellt sei wie in Deutschland. Der Vorteil am hiesigen Standort sei außerdem, dass mit dem Wissen und Können der Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten gearbeitet werden kann.

Dass der Standort in Landsberg bei Veit trotz der Mehrbelastung der Richtige sei, an dem es festzuhalten gilt, zeige auch, dass im Zuge der Baumaßnahmen einiges für Umwelt- und Naturschutz getan werde. „Wir haben ein Habitat für Eidechsen angelegt, die wir auf unserem Grundstück entdeckt haben“, berichtet Günter Veit. Das sei so ansprechend gestaltet, dass dem Unternehmen vonseiten des Landratsamtes mitgeteilt wurde, man wolle das Areal sogar mit Schulklassen besichtigen.

