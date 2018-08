vor 33 Min.

Am Handy getippt? Autofahrerin kommt von der Straße ab

Eine Fahranfängerin verunglückt auf der B17 bei Ellighofen. Zeugen sagen, dass die junge Frau zuvor das Handy in der Hand hatte.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag auf der B17 bei Ellighofen schwer verletzt worden. Als Ursache kommt für die Polizei Handynutzung am Steuer infrage. Die junge Frau war gegen 17.35 Uhr in Richtung Landsberg unterwegs, als sie in Höhe des Solarparks alleinbeteiligt von der Fahrbahn geriet.

Ihr Wagen überschlug und landete in einem Gebüsch. Die Fahrerin, die nach Zeugenaussagen kurz vor dem Unfall ihr Handy in der Hand hielt, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. (lt)

