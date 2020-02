05:55 Uhr

Am Klinikum Landsberg richtet man sich auf das Coronavirus ein

Klinikchef Marco Woedl stellt sich in Landsberg auf eine größere Zahl an Coronapatienten ein. Er erklärt, was geplant ist.

Von Stephanie Millonig

Experten rechnen damit, dass sich die neuartige Lungenkrankheit Corona weiter ausbreitet. Mit einem Patienten aus Mittelfranken ist das Virus seit Donnerstag auch wieder in Bayern präsent. Landratsamt und Klinikum Landsberg informieren in einer Pressekonferenzen darüber, wie sie potenzielle Coronapatienten separieren wollen. Auch die Hausärzte sind vorbereitet.

Was macht das Klinikum? Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, sei es wichtig, Patienten mit grippalen Symptomen separiert von anderen Kranken aufzunehmen und zu behandeln. Sie könnten an Corona erkrankt sein. Am heutigen Samstag werden mithilfe des Roten Kreuzes gegenüber der Notaufnahme zwei beheizbare Zelte für die Aufnahme und Untersuchung von potenziellen Coronapatienten aufgestellt, sagt Klinikumsvorstand Marco Woedl. „Wir stellen uns auf eine größere Zahl an Erkrankten ein.“ Die Zelte werden laut Woedl aber nur bei Bedarf in Betrieb genommen, das Prozedere, wie die Aufnahme und Untersuchung von Patienten geregelt werden, werde gerade erarbeitet.

Schwerer erkrankte Patienten kommen auf die Isolationsstation

Beim Gros der Virusträger sei kein stationärer Aufenthalt nötig, sagt der ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Hubert Meyrl. Für schwere Fälle stünden acht Betten auf einer Isolationsstation zur Verfügung. Meyrl verweist darauf, dass, wenn nötig, auch weitere Krankenhausbetten bereitgestellt werden könnten – indem beispielsweise geplante Operationen verschoben würden. Aktuell würden Patienten, die mit grippalen Symptomen zur Notaufnahme kämen, dort aufgefordert, die Hände zu waschen und einen Mundschutz anzulegen.

Ausgerufen ist die Pandemie noch nicht, aber mit der Gefahr sei zu rechnen, so Landrat Thomas Eichinger am Freitag bei der Pressekonferenz. Die Frage sei, wie verhindert werden könne, dass das öffentliche Leben zu einem großen Teil ausfalle, wenn alle gleichzeitig krank sind. In Landsberg wurde eine lokale Taskforce eingerichtet, an der Gesundheitsamt, Landratsamt, Klinikum und Ärztlicher Kreisverband beteiligt sind. Wie der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller , berichtet, hat man auch am Wochenende für die Bürger eine Infomöglichkeit geschaffen: Das Gesundheitsamt ist am Samstag und Sonntag unter Telefon 08191/129-1291, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 sowie von 16 bis 18 Uhr erreichbar.

Noch ist genügend Schutzbekleidung vorhanden

Unter den Krankenhaus-Mitarbeitern herrscht laut Woedl keine Panik wegen der neuartigen Lungenkrankheit. Dem Klinikchef bereitet aber etwas anderes Sorge: „Wir machen uns Gedanken über die Lieferkette.“ Woedl befürchtet, dass Material und Schutzbekleidung ausgehen könnte. Denn Mundschutz wird beispielsweise in China produziert. „Wir haben schon unsere Bestände erhöht.“ Denn ohne Schutzbekleidung werde keine Krankenschwester tätig sein. Eigentlich sei das Klinikum nicht dafür zuständig, sich um Patienten zu kümmern, die ambulant versorgt werden können. Doch Meyrl geht davon aus, dass am Wochenende und nachts, Erkrankte, die grippale Symptome aufweisen, auch zum Klinikum fahren und sich nicht nur beim ärztlichen Bereitschaftsdienst melden werden.

Wer die üblichen Symptome einer Grippe – Schlappheit, Husten, Schnupfen, Halsweh oder Gliederschmerzen – verspürt, sollte zuerst einmal den Hausarzt aufsuchen, sagt Hubert Meyrl. Beziehungsweise dort anrufen oder per E-Mail abklären, wann und wo eine Untersuchung stattfinden kann, wie die Allgemeinmedizinerin und Zweite Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Silke Hesse , unserer Zeitung sagt. „Wenn ein Patient in einem der Risikogebiete war, sollte er nicht in die Praxis kommen“, so Hesse. Der Hausarzt könne ihn mit Schutzkleidung daheim untersuchen oder ans Gesundheitsamt verweisen – und bei einem schwerwiegenden Verlauf eine stationäre Behandlung in die Wege leiten.

In die Arztpraxen kommen viele Grippepatienten

Allein schon wegen der Ansteckungsgefahr bei Influenza, werden Patienten mit den beschriebenen Symptomen, die in die Praxis von Silke Hesse kommen, separiert und mit Mundschutz ausgestattet. Panik herrsche keine, so die Landsberger Ärztin. Die Sprechstundenhilfen hätten bei sich am Arbeitsplatz auch einen Mundschutz liegen, den sie bei Bedarf anlegen könnten. Derzeit seien auch die Praxen voll mit Influenzapatienten, wie in den vergangenen Jahren. Man könne sich auch noch gegen Influenza impfen lassen, so Hesses Hinweis.

Lesen Sie dazu auch: Virologe: "Deutschland wird eines der Länder mit den höchsten Fallzahlen" Deutsche Behörden dehnen Coronavirus-Vorkehrungen weiter aus

Themen folgen