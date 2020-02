Am Lumpigen dreht sich in Landsberg fast alles um die Weißwurst

Plus Am Lumpigen Donnerstag starten viele mit einem Weißwurst-Frühstück in den Partyspaß. Für die Metzger bedeutet das jede Menge Arbeit. Das LT hat bei der Produktion zugeschaut.

Am Lumpigen Donnerstag kommt man in Landsberg um sie kaum herum. Auch im Landkreis ist es die Kult-Speise zu Fasching: die Weißwurst mit Breze, Senf und Weißbier. Das LT hat kurz vor dem Faschingshöhepunkt im Landkreis da nachgefragt, wo die bayerischen Spezialitäten produziert werden: Wie stillen die Metzger und Bäcker den Hunger nach Weißwürsten und Brezen?

Der Iglinger Metzger Josef Gayer hat die erste Weißwurst-Welle schon bewältigt. In Igling war am Samstag Faschingsumzug, und da erreichte die örtliche Weißwurst-Nachfrage schon ihren ersten Höhepunkt: Zum Umzug bekamen viele Iglinger Besuch, und da kommen Weißwürste auf den Tisch, erzählt Gayer. „Die holt man dann beim Metzger.“ Bereits am Freitag war Gayer ausverkauft, also habe er am Abend noch mal Weißwürste für Samstag gemacht, berichtet er. In der Faschingswoche liege die Nachfrage etwa vier- bis fünfmal so hoch wie in anderen Wochen.

Das sind die wichtigsten Zutaten

Auch beim Ascher Metzger Tobias Pschorr ist dieser Tage die Weißwurst das Thema. Zum Lumpigen Donnerstag wird er rund 100 Kilogramm Weißwürste herstellen, in Stück ausgedrückt sind das mehr als 1000. Die eigentliche Wurstproduktion sei eigentlich schnell erledigt, erklärt Pschorr. Der größere Aufwand sei es, dafür die richtigen Fleischzuschnitte auszusuchen. Das entscheide über die Qualität. Ein Drittel Kalbfleisch, ein Drittel Schweinefleisch und ein Drittel Speck – das sind die wesentlichen Komponenten einer Weißwurst. Um das nötige Fleisch zu haben, müssen zwei Kälber (verwendet werden in der Regel das Vorderviertel und der Bauchlappen) und zehn Schweine (hiervon wandern das Schulterfleisch und der Rückenspeck in die Weißwurst) geschlachtet werden, erklärt Pschorr. Mehr Vieh als sonst werde im Fasching eigentlich nicht geschlachtet, erklärt er. Der Unterschied sei eher, dass mal mehr Fleisch nachgefragt sei und mal mehr Wurst.

Warum das Abkühlen so wichtig ist

Dann kommen die Gewürze hinzu – Macis, Zitrone und Pfeffer. Außerdem gibt Pschorr noch etwas Kardamom, Ingwer, millimeterfein gekörnte Schwarten, Zwiebel und frisch gezupfte Petersilienblätter dazu. Dann wird das Brät maschinell in Schweinsdarm gefüllt. Beim Brühen sollen die Würste im Kern 72 Grad heiß werden. Die Temperatur ist auch für die Festigkeit entscheidend: Ist die Temperatur niedriger, bleibt die Weißwurst weicher und lässt sich zuzeln, ein paar Grad mehr sorgen für Schnittfestigkeit.

Die ins Wurstwasser gegebenen Petersilienstängel verbesserten noch einmal den Geschmack. Anschließend müssen die Würste schnell heruntergekühlt werden, damit sie weiß bleiben und nicht grau oder gelb werden. Zumindest im Fuchstal ist übrigens nicht der Fasching, sondern Weihnachten die Zeit, in der am meisten „Weißwaren“ verkauft werden, erklärt Pschorr. An Weihnachten seien nicht nur Weißwürste beliebt, sondern auch die „Geschwollenen“, die nicht heiß gemacht, sondern gebraten werden.

Die Zwölf-Uhr-Läuten-Regel

Gerade bei der Weißwurst ist auch die Frische ein Thema. „Die Weißwurst soll das Zwölf-Uhr-Läuten nicht hören“ ist für viele Genießer noch immer ein Grund, ziemlich handfest und mit einem Weißbier zu frühstücken. Aus Qualitätsgründen müsse man sich aber die Zwölf-Uhr-Regel nicht mehr halten, versichert die Landsberger Metzgerin Angelika Jakob: „Eine Weißwurst schmeckt am zweiten Tag genauso wie am ersten.“ Dafür sorge schon die heutige Kühltechnik, mit der die Weißwürste bei wenig über null Grad gelagert werden können. Die Zwölf-Uhr-Regel käme zudem im Übrigen daher, dass die Weißwürste früher nicht gebrüht, sondern roh verkauft worden seien.

Der Mittwoch sei der Hauptproduktionstag in der Metzgerei, am Rosenmontag und Faschingsdienstag flaue die Nachfrage dann wieder ab. Logistisch sei das gut zu bewältigen. Die Vorbestellungen und Erfahrungen der vergangenen Jahre ließen einschätzen, wie viel gebraucht werde. Und wenn die Würste mal ausgehen, kann auch schnell nachproduziert werden – sofern man zuvor genügend Rohstoff zurückgelegt hat. 1000 Würste herzustellen, das sei in einer Stunde möglich, erklärt Tobias Pschorr.

Allerdings: Die Wahrscheinlichkeit, als Besucher des Lumpigen Donnerstags in den Landsberger Gaststätten eine Landsberger Weißwurst serviert zu bekommen, schätzt Angelika Jakob eher als gering ein. „Es sind nur noch wenige Gastronomen, die beim Metzger einkaufen“, sagt sie. Die Masse käme über die bekannten Gastronomielieferanten.

Auch die Bäcker sind gefordert

Mehr zu tun als sonst haben an den närrischen Tagen auch die Bäcker – zur Weißwurst gehört die Breze: „Das Drei- bis Vierfache wird man schon benötigen“, schätzt der Hofstettener Bäcker Martin Klas. Deshalb beginne die Produktion zwei, drei Stunden früher als sonst. Neben dem Brezenbedarf ist auch die Krapfennachfrage größer als sonst – aber das ist eigenes Thema. Auch beim Backen gilt: Wenn das Material vorhanden ist, ist die eigentliche Herstellung eine schnelle Sache. Die Brezenstränge werden maschinell hergestellt, der Bäcker muss nur noch die Brezen schlingen – und das geht im wahrsten Sinn des Wortes im Handumdrehen: „Ein paar Hundert schafft man in einer Stunde“, sagt Klas. Und das Backen ist dann in zehn bis 15 Minuten erledigt.

