00:31 Uhr

Am Muttertag die Vögel im Garten zählen

Naturschützer rufen zur Stunde der Gartenvögel auf

Die diesjährige „Stunde der Gartenvögel“ findet von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Mai, statt. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) ruft gemeinsam mit dem Naturschutzbund, seinem bundesweiten Partner, Vogelfreunde in ganz Bayern dazu auf, eine Stunde lang Vögel in den Gärten oder auf den Balkonen zu beobachten, zu zählen und zu melden.

Durch die Ausgangsbeschränkungen hätten viele Menschen den Wert der Natur in ihrer unmittelbaren Nähe wieder neu schätzen gelernt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns, wenn sich das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustüre in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt“, sagt der Kreisvorsitzende Michael Comes-Lipps aus Landsberg. Die Zählung soll auch aufzeigen, wie es den Blau- oder Kohlmeisen geht, die in letzter Zeit durch eine Bakterienerkrankung in großer Zahl gestorben seien. Comes-Lipps rät: „Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet aufrüsten.“ Tipps für einen vogelfreundlichen Garten hat der LBV unter www.lbv.de/garten zusammengestellt.

Und so funktioniert die Teilnahme: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt werden kann. Die Beobachtungen können per Telefon unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1157115 am 9. und 10. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr oder einfach im Internet unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gemeldet werden. (lt)