Am Papierbach in Landsberg gibt es jetzt nicht nur Parkplätze in den Tiefgaragen

Plus Im neuen Stadtviertel an der Kühlmannstraße wird gebaut. Bei einer geplanten Tiefgarage gibt es ein Problem. So soll es gelöst werden.

Die Parkplatz-Rochade auf dem Papierbach-Gelände in Landsberg kann stattfinden: Der Stadtrat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, Stellplätze vom südöstlichen Quadranten Q 1 an der Von-Kühlmann-Straße in den Quadranten Q 3 im Winkel zwischen Herbstweg und Bahnlinie zu verlegen.

Für rund ein Jahr sollen dort rund 230 oberirdische Stellplätze mit Zu- und Ausfahrt über den Herbstweg errichtet werden. Anlass dafür ist, dass die in Q 1 für die Baufelder A 1 Nord und Süd, B 1 und B 2 geplante zweigeschossige Tiefgarage aufgrund der geologischen Verhältnisse nur mit „erheblichem Aufwand“ zu realisieren wäre, wie es in der Sitzungsvorlage hieß. Dadurch fallen dort Stellplätze weg.

Die andere Tiefgarage wird nicht rechtzeitig fertig sein

Allerdings wird in Q 3 aufgrund des geplanten Bauablaufs die Tiefgarage noch nicht vorhanden sein, wenn im Mai 2022 die ersten Baufelder in Q 1 in Betrieb gehen. Deshalb wird gewünscht, dass auf die Dauer von etwa einem Jahr oberirdische Stellplätze errichtet werden dürfen. Solche sind laut Bebauungsplan aber eigentlich nicht erlaubt.

Doch der Stadtrat machte eine Ausnahme. Widerspruch gegen eine solche Befreiung gab es jedoch von der UBV. Erst wolle man wissen, was genau in Q 1 (dort ist unter anderem der Kultur- und Hotelbau vorgesehen) geplant sei, sagte Doris Baumgartl. Christoph Jell wollte im Protokoll festgehalten haben, dass in Q 3 eine dreigeschossige Tiefgarage gebaut wird, wenn in Q 1 eine Etage wegfalle. In diesem Zusammenhang fragte Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) auch: „Gibt es ein neues belastbares Gutachten, das uns davor bewahrt, dass eine solche Tiefgarage nicht gebaut werden kann oder wir doch ein oberirdisches Parkhaus brauchen?“ Ein solches Gutachten gebe es nicht, antwortete Stadtbaumeisterin Birgit Weber, aber drei Tiefgaragenebenen seien „grundsätzlich möglich“. Was im Baufeld B1 im Quadranten Q 1 gebaut werde, sei anhand des Wettbewerbsergebnisses klar, sagte Weber weiter. Zwar werde jetzt der zweitplatzierte Entwurf und nicht die Siegerarbeit weiterverfolgt, „aber der Grundzug ist gleichgeblieben“.

Weniger Stellplätze, weniger Baurecht

Ordnungsamtschef Ernst Müller sagte zu dem Thema, er sei „auch nicht glücklich, dass die Stellplätze nicht dort realisiert werden, wo sie benötigt werden“. Sollte in Q 3 keine dreigeschossige Tiefgarage gebaut werden, werde man aber auch nicht zulassen, die Stellplätze beispielsweise auf die andere Seite der Bahnlinie zu verlagern. „Dann werden wir das Baurecht so weit reduzieren, dass es zur Tiefgarage passt. Was wir momentan machen, machen wir mit relativ geringen Risiko“, betonte Müller.

So sah es dann auch die große Mehrheit im Stadtrat. Gegen die Stellplatzverlagerung stimmten am Ende nur die UBV und Wolfgang Weisensee.