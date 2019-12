vor 17 Min.

Am Parkdeck am Ziegelanger in Landsberg tut sich wieder was

Am Vonovia-Parkhaus am Landsberger Ziegelanger wird seit einigen Tagen wieder gebaut. Bald soll zumindest ein Teil der künftigen 213 Stellplätze benutzbar sein.

Plus Die ersten Stellplätze sollen bald fertig sein. Der Wohnungskonzern Vonovia will zumindest eine vorübergehende Teilnutzung erreichen.

Seit der vergangenen Woche tut sich wieder was an der Baustelle des Parkhauses an der Ecke Ziegelanger/Münchener Straße in Landsberg. „Wir haben die Arbeiten am Parkdeck wieder aufgenommen“, bestätigte die Pressestelle des Immobilienkonzerns Vonovia auf Nachfrage, nachdem zuvor auch die Stadt vermeldet hatte, dass von einer Firma aus Ungarn Deckenelemente geliefert worden seien.

Mit diesen Bauteilen könnten in diesem Jahr noch zwei Ebenen hergestellt werden. Die Firma werde so lange arbeiten, so lange es die Witterung zulässt, so die Auskunft von Stadt-Sprecher Andreas Létang. Genauere Zeitangaben seien nicht möglich, ergänzte Vonovia-Sprecherin Katja Mazurek. In dieser Jahreszeit sei der Fortschritt beim Betonieren und der Beschichtung des Parkdecks stark abhängig von der Außentemperatur und den Witterungsverhältnissen insgesamt. „Wir bitten daher um Verständnis, dass wir deshalb noch keinen verbindlichen Fertigstellungstermin festlegen können.“ Derzeit prüfe das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt eine vorübergehende Nutzung der bereits fertiggestellten unteren Ebenen, wenn die weiteren Arbeiten unterbrochen werden müssen. Brandschutz und Fluchtwege müssen sichergestellt sein Dazu müssten zunächst sicherheitsrelevante Themen wie zum Beispiel Brandschutz oder Flucht- und Rettungswege abgestimmt werden. Nach einer Einigung dazu mit der Stadt könnten bis zur Wiederaufnahme der baulichen Maßnahmen voraussichtlich 36 Stellplätze kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mazurek: „Wir hoffen sehr, dass wir unseren Mieterinnen und Mietern dahingehend bald ein positives Signal senden können.“ Mit dem Parkhaus-Bau, mit dem im Gefolge 40 neuer Wohneinheiten 213 Stellplätze (davon 120 neue) geschaffen werden sollen, hatte es in den vergangenen Monaten mehrfach Verzögerungen gegeben. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin März konnte ebenso wenig eingehalten werden wie die später genannten Zeitpunkte Juli und Oktober. Als Grund dafür, dass auch der Oktober-Termin platzte, nannte Vonovia Lieferprobleme: Ein wichtiger Zulieferbetrieb sei komplett ausgefallen, teilte Vonovia Ende Oktober mit. Höherer Parkdruck in den benachbarten Straßen Im Stadtrat und im Bauausschuss waren die Verzögerungen mehrfach kritisiert worden. Denn die fehlenden Parkplätze wirkten sich auch auf die benachbarten Straßen aus, wohin sich der Parkdruck verlagerte. Probleme mit Parkverstößen habe es in den vergangenen Wochen aber nicht mehr gegeben, größer sei das Problem hingegen gewesen, als die Wohnungen errichtet wurden, berichtete der kommissarische Leiter der Landsberger Polizei, Michael Strohmeier. Im Stadtrat war einmal sogar von Regressforderungen an Vonovia die Rede. Dafür gebe es jedoch keine Rechtsgrundlage, erklärte Stadt-Sprecher Létang auf Nachfrage: Sie wären bei städtebaulichen Verträgen zwar grundsätzlich möglich, seien aber nicht gängige Praxis.

