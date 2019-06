vor 20 Min.

Am Reischer Talweg in Landsberg werden Raupen bekämpft

Die Brennhaare des Goldafter sind gefährlich. Was das Landsberger Forstamt dagegen unternimmt.

Es ist wieder so weit, an den Eichen am Reischer Talweg müssen die Raupen des Goldafter-Schmetterlings bekämpft werden. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die Nester, auch Gespinste genannt, laut Pressemitteilung des städtischen Forstamts von Mitarbeitern von den Eichen abgesammelt, um so die Verbreitung des Schädlings und die damit einhergehende Schädigung des Baumes zu verhindern. Um diese Arbeiten durchzuführen, werden Hebebühnen eingesetzt. Der Bereich um die Bäume wird entsprechend durch den Städtischen Bauhof abgesichert.

Das Tierchen kann allergische Reaktionen auslösen

Denn die Raupen können nicht nur den Bäumen, sondern auch den Menschen gefährlich werden: Der Goldafter ist eine heimische Schmetterlingsart, dessen Raupen bis zu viereinhalb Zentimeter lang werden und mit zwei leuchtendend roten Trichterwarzen am hinteren Körperbereich ausgestattet sind. Beim Menschen kann eine Berührung mit den Brennhaaren Hautreizungen bis hin zu allergischen Reaktionen auslösen.

Der mehrjährige Befall ist für den Baum sehr problematisch. Erfreulicherweise, so berichtet Forstamtsleiter Michael Siller, hat die Schädlingsbekämpfung im vorigen Jahr bereits erste Erfolge gezeigt: Der Befall ist heuer bereits geringer.

Der Wollafter ist dagegen eine Gartenschädling

Neben dem Goldafter gibt es in Erpfting einen weiteren Baumschädling zu bekämpfen, wie das Forstamt mitteilt. Ortsauswärts, Richtung Bronnen im Bereich des Versickerbeckens, hat der Wollafter den dortigen Birkenbestand befallen. Auch hier werden die Gespinste im Verlauf der Woche abgesammelt um die Verbreitung zu stoppen und den Bestand zu dezimieren. Im Vergleich zum Goldafter ist der Wollafter weniger gesundheitsgefährend, erweist sich aber als Gartenschädling, sollte er den Weg in Gemüsebeete finden.

Die Bevölkerung wird gebeten, die Warnschilder zu beachten und die Raupen nicht zu berühren.

